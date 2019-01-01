Okan Buruk: İyi bir zamanda Konyaspor ile oynadık

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk Konya'ya, Atiker Konyaspor karşısından galibiyetle ayrılmayı hedefleyerek geldiklerini söyledi.

Çaykur Rizespor'un 'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından son haftalarda takımın moralinin çok iyi olduğunu anlatan Okan Buruk, şunları kaydetti:

"Bu galibiyetin ardından yukarıdaki grubu yakalamak istiyorduk. Konya'ya moralli geldik. Son haftalarda ve özellikle ikinci yarının başından itibaren devam eden çizgimiz bugün buradaki galibiyetle birlikte yeni hedefler koyma ve aşağıdan uzaklaşma anlamında bizim için çok önemliydi. Bunu da maçta istediğimiz oyunla ve attığımız gollerle kazanmayı bildik. Maça golle başlamamız hem bizi moral olarak yükseltti hem de 6 maçtır kazanamayan rakibimizin moralini biraz düşürdü. Rakibin çok önemli eksiklikleri vardı. İyi bir zamanda Konyaspor ile oynadığımızı söyleyebilirim."

Buruk, ikinci yarı Adis Jahovic'in maça girmesiyle rakip takımın çok fazla pozisyon bulmaya başladığını ve bu sayede tehlikeli ataklar bulduklarını belirtti.

Atiker Konyaspor'un beraberlik için çok çaba sarf ettiğini ancak ikinci golden sonra maçın mutlak galibi kendilerinin olduğunu belirterek, "Özellikle rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah bu galibiyetle birlikte sonraki haftalar için daha büyük hedefler çizme şansımız olur" diye konuştu.