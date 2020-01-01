Okan Buruk: "Fenerbahçe ile hiçbir görüşmemiz olmadı"

Adı Fenerbahçe ile anılan başarılı teknik adamdan önemli açıklamalar...

Medipol 'i şampiyonluğa taşıyan Teknik Direktör Okan Buruk, ile görüştüğü yönündeki iddiaları yalanladı.

Kulübün düzenlediği şampiyonluk yemeğinde CNN Türk'e konuşan başarılı teknik adam, "Fenerbahçe ile hiçbir görüşmemiz olmadı. Başakşehir'den ayrılmayı düşünmüyorum. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde takımımın başında olmak istiyorum." dedi.

Okan Buruk, ve 'den eski takım arkadaşı olan, Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu hakkında ise şöyle konuştu: "Emre Belözoğlu benim çok sevdiğim bir kardeşim. Emre'nin kendi geleceği ile ilgili en doğru kararı verecek olan Emre. Emre'nin 40 yaşında oynayan ve sahaya çıktığında performans olarak Emre'nin farkı ortaya çıkıyor. Bu tür oyuncuları bulmak çok zor. Maçtan sonra Emre'nin adını bilerek söyledim. Bu takımın gelişiminde Emre'nin büyük bir payı vardı."