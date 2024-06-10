Okan Buruk: "Benim için karşı takımın hocası çok fark etmiyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho hakkında yorumlarda bulundu.

Mourinho ile Okan Buruk rakip olacak

Ancak Okan Buruk, "Seneye de Mayıslar bizim" dedi

Mourinho için önemli bir deneyim olacağını söyledi

NE OLDU? Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de şampiyon olarak geride bıraktıkları sezonu ve sarı kırmızılı takımın transfer gündemini DHA'ya değerlendirdi.

NE SÖYLENDİ? Okan Buruk, Jose Mourinho hakkında şunları söyledi: "Mourinho ile tanışıklığım yok. Ülke futboluna önemli katkı sağlayacak biri. Benim için karşı takımın hocası çok fark etmiyor. Mourinho uzun yıllar şampiyonluğa oynamış takımda çalışmadı. Onun için de önemli deneyim olacak. Yeni ülke, yeni takım... Avrupa'da 2 final oynadı. Son 5 seneye bakınca Avrupa'da önemli başarısı var. Lige önemli bir hava getirecek. Ne diyelim, önemli ve sürpriz bir karakter. Ne zaman, nerede, ne yapacağı belli olmayan bir karakter. Ülke için önemli bir transfer oldu."

DAHA FAZLASI: Önümüzdeki sezon yeniden şampiyonluk yaşayacaklarını söyleyen Okan Buruk sözlerine şöyle devam etti: "Galatasaray hep kazanan takımdır. Hep mayıslar bizimdir dedik, mayıslar bizim oldu. Seneye de mayıslar bizim olacak"

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SIRADA NE VAR? Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'da kalmasını istediğini söyleyen Okan Buruk şu ifadeleri kullandı: "Kerem Aktürkoğlu'nun kalmasını çok isterim ama gelecek teklifler ve kendisinin kararı da önemli. Transferle ilgili Kerem'in ne istediği, Galatasaray'ın ne istediği önemli olacak. Benim hoca olarak isteğim tabii ki takımda kalması. Galatasaray olarak gelecek tekliflere bakacağız."