Oğuzhan Özyakup sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılıyor

Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup birçok kulüple temas halinde...

Beşiktaş forması altında iki şampiyonluk yaşayan Oğuzhan Özyakup yeni takım arayışlarına başladı.

Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen 26 yaşındaki oyuncu, menajerine yeni bir kulüp bulması için talimat verdi.

Milliyet'te yer alan habere göre Özyakup'un menajeri ve ekipleriyle görüşme halinde.

Siyah beyazlı kulüpte devamlı yedek kulübesine hapsolan genç futbolcunun menajerleri, sezon sonunda gelen teklifleri resmi olarak Beşiktaş yönetimine iletecek.

Bu sezon Süper Lig'de 17 maça çıkan Özyakup, 1 gol attı, 3 asist yaptı.