İngiliz ekibi Fulham, Real Madrid gençlik akademisinin yeteneklerini kadrosuna katma çabalarını sürdürüyor ve gözünü genç ve yetenekli orta saha oyuncusu Thiago Pitarch'a dikti. Bu adım, teknik direktör Álvaro Arbeloa'nın, Valdebebas'ta çalıştırdığı oyunculardan bir takım kurma stratejisini yansıtıyor.

İspanyol "Marca" gazetesi, Londra ekibinin genç orta saha oyuncusunu kadrosuna katma olasılığı üzerinde halihazırda çalıştığını, ancak transferin oyuncunun şu anda dizindeki bir sakatlıktan iyileşme sürecinde olması nedeniyle önceki iki transfere kıyasla daha yavaş ilerlediğini, ayrıca Fulham'ın orta sahasını güçlendirmek için acele etmeden başka seçenekler de aradığını ortaya koydu.

Fulham'ın Pitarch'a olan ilgisi, Real Madrid akademisinden Gonzalo García ve César Palacios'u, haklarının %70'i karşılığında 50 milyon euro değerinde ortak bir transferle kadrosuna katmadaki başarısının ardından geliyor. Bu durum, Arbeloa'nın Valdebebas mezunlarının Premier Lig'de rekabet edebilme kapasitesine olan güvenini teyit ediyor.

Pitarch, Arbeloa'nın Real Madrid genç takımını çalıştırdığı dönemde dikkat çekici bir gelişim gösterdi ve bu, geçen sezon A takıma yükselmesini sağladı. Sahaya çıkışı, onu kraliyet kulübünün en dikkat çekici genç yeteneklerinden biri haline getiren büyük potansiyeli ortaya koydu.

Ancak Real Madrid orta sahasındaki çetin rekabet, düzenli olarak forma giyme şansını sınırlayabilir. Bu da Fulham'a transferi, kendisiyle mükemmel bir ilişkisi bulunan eski teknik direktörünün emrinde yeniden çalışmaya sıcak bakan oyuncu için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Fulham, Premier Lig'in Pitarch'a daha fazla tecrübe kazanması ve dünyanın en güçlü futbol rekabetlerinden birinde yeteneklerini geliştirmeye devam etmesi için ideal ortamı sunacağına inanıyor; özellikle de güçlü ve zayıf yönlerini tam olarak bilen bir teknik direktörün varlığında.

Konu henüz ilgi gösterme aşamasında olsa da bu adım, Arbeloa'nın Craven Cottage'da görevi devraldığından bu yana izlediği ve son yıllarda kraliyet kulübünün akademisinde gelişimini yakından takip ettiği genç yeteneklere yatırım yapmaya dayanan net yöntemini teyit ediyor.