Brezilyalı Malcom de Oliveira'nın, mevcut yaz transfer döneminin en dikkat çekici sürprizlerinden birinde, Suudi Arabistan ekibi Hilal'den ayrılmanın eşiğine geldiği görülüyor. Oyuncu, önümüzdeki saatlerde "Lider" ile yollarını ayırıp Ed-Dir'iyye'ye transfer olmaya yaklaştı; bu adım bu zamanlamada beklenmiyordu.

Bu gelişmeler tartışmaları daha da artırıyor, özellikle de Malcom'un Faysali maçının ardından takındığı önceki tutumla çelişmesi nedeniyle. Oyuncu o dönemde, ayrılık haberleriyle ilgili soru soran bir muhabire öfkelenerek şu yanıtı vermişti: "Deli misin? Kulüple uzun süreli bir sözleşmem var, lütfen söylenti yaymayı bırakın." Bu, o dönemde Hilal'de kalmaya kararlı olduğunun açık bir ifadesiydi.

Suudi "Şarku'l Avsat" gazetesinin aktardığına göre, Malcom şu anda Ed-Dir'iyye kulübüne transferini tamamlamak üzere sağlık kontrollerinden geçmeye hazırlanıyor. Tüm taraflar transfer konusunda nihai bir anlaşmaya varmış olup, oyuncu önümüzdeki 3 spor sezonunu kapsayan bir sözleşmeye imza atacak.

Beklenen ayrılığından önce Malcom, Hilal formasıyla son imzasını atmayı başardı. Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin ilk haftasında iki takımın karşılaşmasında Faysali'nin filelerine bir gol kaydeden oyuncu, böylece kariyerinde yeni bir dönem başlamadan önceki son gol atışını gerçekleştirmiş oldu.

Hilal'de geçirdiği süre boyunca Brezilyalı kanat oyuncusu dikkat çekici rakamlar ortaya koydu; çeşitli yerel ve kıtasal turnuvalarda 139 maça çıkarak 47 gol kaydetti ve 41 asist yaptı.

Malcom'un ayrılığı, özellikle hücum hattının etkili unsurlarından biri hâline geldikten ve birçok kupanın kazanılmasına katkı sağladıktan sonra Hilal için teknik anlamda bir kayıp anlamına gelebilecek olsa da, Ed-Dir'iyye'ye transferi buna karşılık Roshn Ligi'ne yeni yükselen kulübün en dikkat çekici transferlerinden birine dönüşebilir. Transferin tamamlandığına dair resmî açıklama önümüzdeki dönemde bekleniyor.