Öfkeli Tuchel: Ken ve Bellingham’ın dehasıyla yetinemeyiz

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Norveç’i yenerek Dünya Kupası yarı finaline yükseldikleri maçta oyuncuların gösterdiği büyük çaba konusunda Jude Bellingham’ın görüşüne katıldığını belirtti; ancak aynı zamanda takımın daha iyi bir performans sergileyebileceğini ve bunu yapması gerektiğini vurguladı.

Jude Bellingham, Norveç'in öne geçmesinin ardından 2-1'lik galibiyete imza atarak İngiltere milli takımını bir kez daha zor durumdan kurtardı; ancak maçın bitiminden hemen sonra Tuchel'in takımının performansından memnun olmadığı bildirildi.

Maçın en iyi oyuncusu seçilen Bellingham, “Peki, sorun değil… Sahada işler çok zordu. Zorlu bir maçtı ve tüm oyuncular büyük çaba sarf etti. Bu yüzden sahada olan herkese takdir ve saygımı sunuyorum, çünkü bir kez daha harika bir performans sergilediler” dedi.

Tuchel ise basın toplantısında, Bellingham’ın açıklamalarına katılıp katılmadığına dair bir soruya yanıt olarak şunları söyledi: “Elbette, kimse buna itiraz etmez. Oyuncuların gösterdiği çaba, takım ruhu, inanç, zorlukları aşma, mücadele etme ve galibiyete ulaşmanın yollarını bulma becerisine hayranım; bunlar en üst düzeydeydi. Bunun için tüm övgüyü hak ediyorlar.”

Alman teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Ancak ben aynı zamanda bir futbol antrenörüyüm ve daha iyi bir performans sergileyebileceğimize inanıyorum. Genel olarak, bunun yüksek seviyede bir maç olduğunu düşünmüyorum. Daha önce daha iyi maçlar çıkardığımızı düşünüyorum; bu nedenle içimdeki analitik zihin ve antrenör, daha iyi futbol oynayabileceğimizi, hatta oynamamız gerektiğini düşünüyor.”

Jude Bellingham ve takım kaptanı Harry Kane, turnuvada İngiltere milli takımının gol yükünü sırtladı; takımın Dünya Kupası’nda attığı 13 golün 12’sini bu ikili kaydetti. Tuchel, diğer oyuncuların da hücumda daha fazla katkı sağlamasını istese de, bu ikilinin maçları belirlemeye devam etmesine bir itirazı yok.

Tuchel şöyle konuştu: “Bellingham ve Kane dışındaki diğer oyunculara gol bölgelerine ulaşmak için daha iyi fırsatlar sunabilmek amacıyla hücum performansımızı geliştirmemiz gerekiyor.”

Ve şöyle devam etti: "Ancak elbette ikisi de maçları belirleyen oyuncular. Sorumluluk almayı seviyorlar, kaliteleri var ve kritik anlarda ortaya çıkıyorlar, bu yüzden bunda herhangi bir sorun yok."

"Bu iki oyuncunun takımımızı temsil edip maçları bizim lehimize sonuçlandırması nedeniyle üzülmemize gerek yok. Bu etkileyici bir durum; ikisi de en iyi oyunculardan ve birlikte oynamak için son derece etkili bir yol buldular" diye ekledi.

Tuchal, bu önemli galibiyete rağmen neden mutsuz göründüğüne dair yeni bir soruya yanıt vererek şöyle dedi: “Hayır, kesinlikle değil. Ne sonuçtan ne de takımdan memnuniyetsizim.”

Şöyle devam etti: “Belki daha fazla açıklama yapmam gerekiyor. Şüphesiz gururlu ve mutluyum ve bu takıma büyük bir bağlılık hissediyorum, çünkü oyuncular bir adım daha ilerlemek için gereken her şeyi yapıyorlar. Kaybetmeyi reddediyorlar, engelleri ve zorlukları aşıyorlar.”

Son olarak şunları söyledi: “Elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak istiyoruz, çünkü iyi bir performans maçları kazanmanıza yardımcı olur. Gerçek bu ve bu yüzden içimdeki teknik direktör tam olarak memnun değil; oynadığımız futboldan %100 memnun değilim ve bu görüşümde ısrarcıyım.”