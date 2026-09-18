Öfkeli Dick Schreuder, kendi oyuncusunu acımasızca hedef tahtasına koydu

Dick Schreuder, NEC’nin Juventus’a Avrupa Ligi’nde 5-0 yenildiği acı verici mağlubiyetin ardından sert sonuçlar çıkardı. Nijmegen ekibinin teknik direktörü takımına karşı son derece eleştireldi ve bireysel oyuncuları da es geçmedi.

Özellikle Almugera Kabar, Schreuder’in hedefindeydi. Borussia Dortmund’dan kiralanan savunmacı, Torino’da geç kaldığı bir müdahale sonrası penaltıya sebebiyet verdi ve yine gözle görülür şekilde zorlandı. Acımasız teknik adam, "Kabar’ı neden oynatmaya devam ediyorum? Çünkü başka seçeneğim yok" dedi. "O çocuk daha yeni geldi ve oynamak zorunda kalacak."

Teknik adam, Kabar’ın şu anda kendisinden talep edilen seviyede zorlandığını kabul etti. "Kabar zorlanıyor. Bunu hepimiz görüyoruz." Schreuder’e göre Kabar gibi oyuncular normalde daha tecrübeli isimlerin arkasında gelişebilirdi, ancak şartlar NEC’yi onları daha erken sahaya sürmeye zorluyor.

Schreuder aslında Kabar’ı yaklaşık yarım saat sonra kenara almayı düşünüyordu, ancak Clement Bischoff’un sakatlık yaşaması üzerine bundan vazgeçti. Teknik direktör ayrıca Bram Nuytinck ile Perr Schuurs’un şu anda henüz tam olarak oynayabilecek durumda olmadığını da vurguladı. "Bir kez daha net şekilde açıklayayım: Bram Nuytinck ve Perr Schuurs yalnızca 20 ila 25 dakika oynayabilir. Perr’in pazar günü oynayıp oynayamayacağını şu an ben bile bilmiyorum."

NEC, Torino’da henüz dokuzuncu dakikada geriye düştü. Uzun bir top savunma ve kaleci Nikolas Polster tarafından yanlış değerlendirildi, ardından Nicolás González açılış golünü attı. Schreuder maçın ardından, "Tüm saygımla söylüyorum ama o topu ben bile uzaklaştırırım. Ben onu hâlâ gelirken görürüm" dedi.

Teknik adama göre bu karşılaşma, NEC’nin henüz istenen seviyede olmadığını açıkça gösterdi. "Demek ki henüz o seviyede değiliz, çok daha fazla zamana ihtiyacımız var. Savunmada işleri doğru düzgün yapamıyoruz."

NEC, devre arasında zaten 3-0 gerideydi, ardından Juventus ikinci yarıda iki kez daha vurdu. Schreuder, "Açıkça yeterince iyi değildik. Bunu beklemiyordum. Daha iyi olduğumuzu düşünüyordum" ifadelerini kullandı.