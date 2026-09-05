Öfkeli Anis Hadj Moussa, Feyenoord tarafından kandırıldığını düşünüyor

Anis Hadj Moussa, Feyenoord’un Ittihad Club’a transferine izin vermemesi nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşıyor. De Telegraaf’ın haberine göre daha önce kanat oyuncusunun bu yaz transfer yapmasına izin verileceği konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Bu anlaşma, geçen yıl Benfica’ya transferinin gerçekleşmemesinin ardından yapılmıştı. Feyenoord o dönemde kendisinden bir yıl daha kalmasını istemişti. Hadj Moussa da bu yaz yeni bir meydan okumaya adım atabilmesi şartıyla bunu kabul etti.

Feyenoord ile sözleşmesi de yenilenip uzatıldı. Böylece maddi açıdan da önemli ölçüde iyileşme yaşadı ve takımın üç kaptanından biri oldu; bu da onun Eredivisie’de bir yıl daha forma giymeye devam etmesini sorun etmemesini sağladı.

Şimdi ise Hadj Moussa için ayrılık zamanı gelmişti. Suudi Arabistan’dan yaklaşık 40 milyon euroluk dev bir teklif geldi, ancak teknik direktör Dévy Rigaux, Hadj Moussa’nın ayrılmasına izin vermek istemiyor.

Zira bu anlaşmalar, yaz başında Feyenoord’daki görevine yeni başlayan Rigaux ile yapılmadı. De Telegraaf, “Genel direktör Robert Eenhoorn ve Devy Rigaux’dan oluşan yeni yönetim, görünüşe göre Hadj Moussa’ya daha önce verilen taahhütleri dikkate almıyor” ifadelerini kullandı.

Tüm tarafların hâlâ anlaşmaya varıp varamayacağı ise ciddi şekilde şüpheli. Suudi Arabistan’da transfer dönemi pazar akşamı kapanıyor, bu nedenle zaman daralıyor. Fabrizio Romano’ya göre anlaşma için çalışmalar hâlâ yoğun şekilde sürüyor, ancak şu ana kadar sonuca ulaşılamadı.

Feyenoord, cumartesi günü Hadj Moussa olmadan da NEC’yi mağlup etmeyi başardı. İki kez geç kaldığı için maç kadrosuna alınmayan oyuncunun yokluğunda De Goffert’te oynanan karşılaşma, oyuna sonradan giren debutan Jerayno Schaken’in (17) de katkısıyla 1-3 sona erdi.