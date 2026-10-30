İtalyan ekibi Milan, Amerikalı yıldızı Christian Pulisic'in sözleşmesini 5 yıllığına uzattığını açıkladı. Böylece oyuncu İtalyan ekiple 2031 yılına kadar devam edecek. Bu adım, kulübün en önemli hücum unsurlarından birinin hizmetlerine bağlılığını teyit ediyor.

Milan, sözleşme yenilemesini sosyal medya hesapları üzerinden şu ifadeyle duyurdu: "Kaptan Amerika'nın Rossoneri forması altındaki görevi devam ediyor."

Pulisic, 2023 yılında Chelsea'den Milan'a katıldıktan sonra önceki sözleşmesinin son yılına girmişti.

The Athletic gazetesi 28 Ekim'de, iki taraf arasındaki görüşmelerin yeni bir sözleşme konusunda ileri bir aşamaya ulaştığını belirtmişti.

Gelecek maçlar MIL Serie A 15:45 INT

Yeni sözleşme uyarınca oyuncu, garanti edilmiş 6,5 milyon euroluk bir temel maaş alacak. Üzerinde anlaşılan prim ve teşvikler gerçekleşmesi halinde toplam değer 10 milyon euroya (11,14 milyon dolar) kadar yükselebilir.

İtalyan kulübünün yönetimi, yaz transfer döneminde New York City FC'nin oyuncuyla ilgilenmesinin ardından forvetin satılık olmadığını açıklamış olsa da, görüşmeler 23 Eylül'e kadar başlamamıştı.

Milan Cuma günü oyuncunun sözleşmesini uzattığını açıklarken, yeni anlaşmanın "son yıllarda birlikte elde edilen ilerlemenin üzerine inşa etme konusundaki ortak bir bağlılığı yansıttığını; gelişmeye devam etme, yeni başarılar elde etme ve kulübün tarihine unutulmaz bölümler ekleme hırsını taşıdığını" vurguladı.

Teknik anlamda Pulisic, Dünya Kupası'nın son 16 turundaki karşılaşmada maruz kaldığı bacağındaki ince stres kırığından iyileştikten sonra bu sezon çeşitli organizasyonlarda çıktığı 9 maçta 2 gol atıp 1 gol pası verdi.

Oyuncu, Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer iki ülkeyle birlikte ev sahipliği yaptığı turnuvada 4 maçta sahaya çıktı. ABD Millî Takımı, çeyrek finale ulaşamadan Belçika karşısında turnuvaya veda etti.

Pulisic, 2023 yılında Chelsea'den Milan'a katıldığından bu yana İtalyan ekibin formasıyla 143 maça çıktı; bu maçlarda 44 gol atıp 28 asist yaptı. Geçen sezon ise birkaç kas sakatlığı yaşamasına rağmen 34 maçta 10 gol kaydetti.