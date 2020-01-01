Mesut Özil

Özil'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

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Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt adı Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddialarıyla gündemde yer alan Mesut Özil için son açıklama menajerinden geldi.

Inter, Milan ve Çin ekiplerine transfer olacağı konuşulan Mesut Özil ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de olduğu iddia edildi.

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Mesut Özil'in Arsenal ile olan sözleşmesi 2020-2021 sezonunda sona erecek.

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    31 yaşındaki futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, beIN Sports'a verdiği demeçte, yıldız oyuncunun sözleşmesinin sonuna kadar Arsenal'de kalacağını belirtti:

    "Mesut'un Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Bu konuda hiçbir değişiklik yok. Daha sonra neler olacağını zaman gösterecek. Mesut ve Fenerbahçe hakkında konuşamam. Çünkü gizlilik nedeniyle böyle bir hakkım yok."

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