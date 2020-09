ÖZEL RÖPORTAJ | Messi: Barcelona'da kalıyorum!

Arjantinli süper yıldız, Katalan ekibinden ayrılmaktan vazgeçtiğini Goal'e verdiği özel röportajla duyurdu.

, 'dan ayrılmayacak!

Ağustos ayında kulüpten ayrılma isteğini yönetime ileten Arjantinli efsane, bu kararından vazgeçti.

Goal'den Ruben Uria'ya özel bir röportaj veren 33 yaşındaki süper yıldız, Katalan devinde kalmaya karar verdiğini şu sözlerle ifade etti:

"Barcelona'da devam edeceğim. Her ne kadar gitmek istemişsem de, saha içindeki tavrım değişmeyecek. Bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım.

Ben her daim kazanmak isteyen biriyim. Yarışmacıyım ve herhangi şeyde kaybetmeyi sevmiyorum. Kulüp için, soyunma odası için ve kendim için en iyisini istiyorum.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için gerekli desteği alamadığımızı söylemiştim. Esasen şimdi ne olacak bilmiyorum. Yeni bir antrenörümüz ve yeni fikirleri var. Bu iyi bir şey ama takımın buna nasıl yanıt vereceğini ve bunun bizi en üst seviye futbolda nereye getireceğini görmemiz lazım.

Benim söyleyebileceğim şey şu: Barcelona'da kalıyorum ve bu takım için en iyimi ortaya koyacağım."

MESSI RÖPORTAJININ TAMAMI

Neden sessizliğini bozmadan önce bir süre beklemeyi tercih ettin?

Lizbon’da aldığımız mağlubiyetten sonra konuşmak çok zordu. ’in zor bir rakip olduğunu biliyorduk ama Barcelona şehrinin ve kulübün imajını zedeleyecek kadar kötü bir netice almayı beklemiyorduk.

Çok kötü bir görüntü verdik. Hiçbir şey yapmaya mecalim yoktu. Aradan biraz zaman geçmesini ve sonrasında her şeyi netleştirmeyi istedim.

Neden Barça’ya ayrılmak istediğini söyledin?

Kulübe, başkan da dahil olmak üzere, gitmek istediğimi söyledim. Bunu tüm sene boyunca söylemiştim. Artık kenara çekilmenin vakti geldi, diye düşündüm.

Kulübün daha fazla genç oyuncuya, yeni yüzlere ihtiyacı vardı ve Barcelona’daki zamanımın sona erdiğini düşündüm. Çok kötü hissettim çünkü her daim kariyerimi burada bitirmek istediğimi söylemiştim.

Çok zor bir yıldı, antrenmanlarda, maçlarda, soyunma odasında çok acı çektim. Her şey benim için çok zor hale geldi ve yeni hedeflerin peşinde koşmam gerektiğini hissettim.

Kararımı Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih yenilgisi nedeniyle almadım, çok uzun bir zamandır aklımda olan bir şeydi.

Bunu başkana söyledim, o da bana hep sezon sonunda gitmek ya da kalmak yönündeki kararımı vermekte özgür olduğumu söylemişti ama bu sözünü tutmadı.

"Barcelona'ya olan sevgim asla bitmeyecek"

Bu süreçte kendini hiç yalnız hissettin mi?

Hayır, hissetmedim. Yalnız değildim. Her zaman yanımda olan insanlar vardı. Bu benim için yeterliydi, bana güç verdi.

Ama insanlardan, gazetecilerden, Barcelona’ya olan bağımı sorgulayan ve hak etmediğimi düşündüğüm şeyler söyleyen insanlardan duyduklarım beni incitti. Bir yandan da insanların gerçek yüzünü görmemi sağladı.

Futbol dünyası zorlu bir dünya ve çok sayıda sahte insan var. Bu olan bitenler böyle insanları tanımamı sağladı. Bu kulübe olan sevgimin sorgulanması canımı acıttı.

Gitsem de kalsam da, Barcelona’ya olan sevgim asla bitmeyecek.

Her şey hakkında konuşuldu. Para faktörü, arkadaş çevresi. 20 yıl Barcelona’da oynadıktan sonra seni en çok inciten şey ne oldu?

Her şeyden biraz var. Söylenen birçok şey beni incitti. Ben her zaman bu kulübü diğer her şeyden üstün tuttum. Barça’dan ayrılma ihtimalimin olduğu çok zaman vardı.

Para mı? Her yıl, Barcelona’dan ayrılıp başka bir takımda daha fazla para kazanma şansım vardı. Ben hep buranın evim olduğunu, böyle hissettiğimi ve hissedeceğimi söyledim.

Buradan daha iyi bir yerin olduğuna düşünmem kolay değildi. Bir değişikliğe, yeni hedeflere ihtiyacımın olduğunu hissettim.

Neticede 20 yıllık bir aileden, bir şehirden, Barcelona Kulübü’nden vazgeçmek çok zor. Bir karar alırken ağır basan şey de bu. Çünkü anlaşılıyor ki Barcelona’da kalmaya karar vermişsin…

Kararımı vermek zor oldu. Sadece Bayern maçıyla ilgili değildi, birçok şeyle ilgiliydi.

“Ben hep kariyerimi burada bitirmek istediğimi söyledim. Kazanan bir proje içerisinde yer alarak kupaları kaldırmak ve Barcelona efsanesini bu yönde güçlendirmek istedim.

Gerçek şu ki uzun zamandır bu kulüpte böyle bir projeden söz etmek mümkün değil. Bir süredir sadece deliklere yama yapılıyor. Daha önce de söylediğim gibi, ben her daim ailemin ve kulübün iyiliğini düşündüm.

Ailene kulüpten ayrılmak istediğini söylediğinde ne oldu?

Ayrılma isteğimi eşime ve çocuklarıma ilettiğimde büyük bir dram ortaya çıktı.

Tüm aile ağlamaya başladı. Çocuklarım Barcelona’dan ayrılmak istemediler, okullarını değiştirmek de istemediler.

Ben en üst seviyede yarışmak, kupalar kazanmak, Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak istiyorum. O turnuvada kazanır veya kaybedersiniz, çünkü çok zor bir turnuva, ama yarışmacı olmanız lazım.

En azından yarışmacı olabilelim ve ’daki, ’daki, Lizbon’daki çöküşleri yaşamayalım. Tüm bunlar kararımda etkili oldu.

"Kalıyorum, çünkü 700 milyon euro imkânsız"

Dediğim gibi, ben serbest kalabileceğime inanmıştım, başkan her daim sezon sonunda kendi geleceğime kendimin karar verebileceğini söylüyordu.

Şimdi ise bunu 10 Haziran’dan önce söylemediğimi söylüyorlar. Biz 10 Haziran’da bu korkunç salgının ortasında ’yı kazanmaya çalışıyorduk.

İşte bu nedenle ayrılmıyorum. Takımda kalacağım çünkü başkan bana ayrılmamın tek yolunun 700 milyon euro’luk serbest kalma bedelini ödemem olduğunu söyledi ki bu imkânsız.

Bunu çözmenin bir yolu mahkemeye gitmekti ama Barcelona’yla davalık olamazdım. Bu kulübü seviyorum, hayatımın kulübü, bana geldiğimden beri her şeyi veren yer burası.

Barça bana her şeyi verdi, ben de Barça’ya her şeyimi verdim. Barcelona’yı mahkemeye vermek aklımın ucundan bile geçmedi.

Seni en çok inciten şey bu muydu: Senin Barcelona’ya zarar verebileceğini düşünen insanlar? Bu kulübü yıllardır savunuyorsun ve bu bayrağı taşıyorsun. Senin adanmışlığından şüphe etmeleri canını acıttı mı?

Hakkımda yazılan çok şey beni üzdü ama her şeyden öte yalan haberler yapılması canımı acıttı. Ya da kendi çıkarlarım için Barcelona’yı mahkemeye verebileceğimin düşünülmesi.

Böyle bir şeyi asla yapmam. Tekrar ediyorum: Ben gitmek istedim ve bu benim hakkımdı çünkü sözleşmem böyle söylüyordu. Ama oldu bittiye getirdiğim bir durum değildi. Ayrılma kararı verdim ve buna çok şeye mal oldu.

Gitmek istedim çünkü futboldaki son yıllarımı mutlu geçirmek istedim. Son zamanlarda kulüpte mutluluğu bulamadım.

Hayati olan şey bu: Mutlu olmak. Sen doğuştan kazanansın. Kupalar kazanan bir takımda oynuyorsun ama Barça son yıllarda Avrupa’da başarılı olamadı. Takıma liderlik etmeye devam edeceksin. Ama bir şeyler değişmek zorunda, değil mi? Sportif anlamda bir değişiklik şart?

Barcelona’yı umursamadığını söyleyen insanları duydukça aklına gelen ilk şey neydi? Öfke mi hissettin?

Barcelona’ya olan bağlılığım ve bu kulübe minnetim sorgulandığı için çok büyük acı hissettim.

Ben Barcelona’yı seviyorum ve buradan daha iyi bir yer bulamayacağımı biliyorum. Yine de kendimle ilgili karar verme hakkına sahibim. Yeni hedefler, yeni meydan okumalar bulacaktım. Yarın da geri dönebilirdim çünkü Barcelona’da her şeye sahibim.

Çocuklarım, ailem… Burada büyüdüler ve buralılar. Ayrılmak istememde yanlış bir şey yoktu. Benim buna ihtiyacım vardı, kulübün de buna ihtiyacı vardı. Herkes için en iyisi buydu.

Aile senin için çok önemli. Baban kötü zamanlar geçirdi, eşin ve çocukların da öyle. Senden istedikleri şey neydi? Sana ne söylediler? Haberleri TV’den izleyip sana bir şeyler soruyorlar mıydı?

Tüm bu süreç herkes için çok zor geçti.

Ne istediğim konusunda net oldum ve istediğim şeyi söyledim.

Eşim, ruhundaki acıyla birlikte, bana destek oldu ve eşlik etti.

Ama ailenin en önemli üyesi Mateo…

[Gülüyor] Evet, Mateo hâlâ çok küçük ve başka bir yere yerleşmenin, hayatını orada yaşamanın ne anlama geldiğinin henüz farkında değil.

Thiago ondan daha büyük. TV’de bir şey duyunca gelip bana sordu. Onun kafasının başka bir yere yerleşmek zorunda kalmak, yeni bir okulda okumak ya da yeni arkadaşlar edinmekle meşgul olmasını istemedim.

Ağladı ve bana ‘Gitmeyelim’ dedi. Tekrarlıyorum, bunlar çok zordu.

Bunları anlamak zor değil. Benim başıma geldi. Böyle bir karar vermek çok zor.

20 yıl, dile kolay. Barcelona’ya çocuklarının yaşındayken geldin. Bu işleri daha da zor hale getiriyor. İnsanların duymak istedikleri iki şey var: Barcelona’da kalman ve takıma liderlik etmeye devam etmen. Barcelona taraftarı için iyimser bir mesajın var mı?

Her zamanki gibi en iyimi ortaya koyacağım, tüm hedeflere ulaşmak için elimden geleni yapacağım ve umuyorum ki zor zamanlardan geçen insanlara kendimi adayacağım.

Bu sene kötü günler geçirdim ama bunu, koronavirüsü yaşayan, yakınlarını ve pek çok şeyi kaybeden insanların geçirdikleri gerçekten kötü günlerle karşılaştırmak ikiyüzlülük olur.

Umarım en iyimi ortaya koyar ve virüs nedeniyle çok zor zamanlardan geçen insanlara ve ailelerine galibiyetler hediye edebilirim.

Meşhur bürofaksa gelelim. Senin bu konuda kötü tavsiyeler aldığın ve ayrılma isteğini yanlış bir yolla duyurduğun şeklinde eleştiriler aldın. O bürofaksı gönderme sebebin neydi?

O evrak durumu resmileştirmek içindi. Tüm yıl boyunca başkana ayrılmak istediğimi, kariyerimde yeni hedeflere yelken açmanın zamanının geldiğini söyledim.

Bana sürekli “Konuşacağız ama şimdi değil” dedi ve hiçbir şey olmadı. Bana ne düşündüğüne dair hiçbir ipucu vermedi.

O evrağı göndererek takımdan ayrılmak istediğimi, serbest oyuncu olduğumu ve opsiyonlu yılı kullanmayacağımı resmen iletmiş oldum.

Amacım bir karmaşa yaratmak ya da kulüple karşı karşıya kalmak değildi, amacım kararımı resmi hale getirmekti.

Yani o belgeyi göndermemiş olsaydın belki de her şey unutulacak ve kimse seni dinlemeyecek miydi?

Kesinlikle. Eğer o bürofaksı göndermeseydim, böyle bir şey [ayrılma isteğim] yokmuş gibi olacaktı. Opsiyonum devam edecekti ve tüm yıl takımda kalmak zorunda kalacaktım.

Kulübün iddiası bunu 10 Haziran’dan önce iletmediğim için geçerli olmadığı ama tekrarlıyorum, 10 Haziran’da tüm turnuvalar devam ediyordu. Bunun sırası değildi.

Bunun dışında başkan bana her zaman ‘Sezon bitsin, kalıp kalmayacağına sen karar vereceksin’ diyordu. Hiçbir zaman bir tarih sınırı koymadı. Dolayısıyla o belgeyi niyetimi resmileştirmek için gönderdim, kulübe karşı savaş başlatmak için değil.