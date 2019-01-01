ÖZEL RÖPORTAJ | Hadziahmetovic ile Milosevic: Aykut Kocaman futbolculardan maksimumu istiyor

Mackolik ve Goal Türkiye muhabiri Oğuz Öztürk, Konyaspor'un iki Boşnak yıldızı Deni Milosevic ve Amir Hadziahmetovic ile Antalya'da buluştu.

ÖZEL RÖPORTAJ | Oğuz Öztürk @oguzozturk

Süper Lig'de ilk yarıyı 25 puanla 8. sırada tamamlayan Atiker Konyaspor, devre arası çalışmalarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Bu sezona Rıza Çalımbay yönetiminde giren Konyaspor, Kasım ayındaki Galatasaray maçı öncesi tekrar Aykut Kocaman'la anlaşmış ve böylece Kocaman'ın Konya'da 3. dönemi başlamıştı.

Aykut Kocaman geldikten sonra ligde 5 maça çıkan Konyaspor, Galatasaray ve Akhisarspor ile berabere kalırken, Trabzonspor'a kaybedip Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarından da galibiyetle ayrılmıştı.

Şüphe yok ki, Kocaman ve ekibinin en güvendiği oyuncular arasında Deni Milosevic ve Amir Hadziahmetvoc de yer alıyor. Konyaspor'a tekrar imza attıktan sonra Kocaman, "Konyaspor'u bıraktığımız bir yer vardı, tekrar o seviyeyi yakalamayı ondan sonra da üzerine biraz daha koyabilmeyi istiyoruz. Bunu da hep birlikte yapabilme arzusu içerisindeyiz." demişti. Milosevic ve Hadziahmetovic de, Kocaman'ın bu hedefinde hocalarına en iyi şekilde yardım etmek adına sıkı çalışmaya devam ediyorlar.

Konyaspor'da üçüncü sezonunu geçiren Milosevic, bu sezon ilk yarıda 13 karşılaşmaya 11'de başladı ve 2 golle takıma katkı sağladı. Konyaspor'a 2015-16 sezonunda katılan Hadziahmetovic ise geçen sezon yaşadığı bir takım sakatlıkların ardından Aykut Kocaman'la beraber yeniden düzene oturmayı hedefliyor. Geçtiğimiz Aralık ayında oynanan Trabzonspor karşılaşmasında bu sezon ilk kez 11'de başlayan genç oyuncu, ardından Kocaman'la beraber Kasımpaşa ve Akhisar maçlarını da 11'de tamamladı.

vemuhabiri, Konyaspor'un iki Boşnak yıldızı Deni Milosevic ve Amir Hadziahmetovic ile Antalya'da buluştu. İki yıldız da Konyaspor günlerine, kulüpteki hakim Balkan kültürüne ve teknik direktörü Aykut Kocaman'a dair açıklamalarda bulundu.

- Riad Bajic de takımdayken, Konya'ya üniversite okumaya gelmiş üç Boşnak yakın arkadaş gibiydiler. Konya şehri onlara neler hissettiriyor?

Milosevic: Konya'da mutluyum. Evimizde gibiyiz. Bajic gittikten sonra da Amir ile olan sıkı dostluğumuz da devam etti. Konya'da olmaktan çok mutluyuz.

- Konyaspor'a ilk geldikleri dönemlerine göre ikisinin de oyunlarını geliştirdiklerini görüyoruz. Harici olarak Amir'in geçen sezon başlayan uzun bir sakatlık dönemi oldu. Kendilerini düşündüklerinde, Konyaspor'a geldikleri döneme kıyasla oyunlarında geliştirdikleri yönler, öğrendikleri şeyler neler oldu?

Milosevic: Hocamızın ve yardımcı hocalarımızın sayesinde hepimiz gelişim gösterdik. Burada kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Olanaklarımız iyi. Amir Hadziahmetovic ilk geldiğinde genç bir oyuncuydu. Onu sahada gerçek bir oyuncu ve gerçek bir adam olarak görüyorum. Sahada aldığı süre ile beraber kendisini geliştirdi. Bu gelişimde Aykut hocanın da payı var. Geçen sene bir sakatlık dönemi geçirdi ve bu dönemi güçlü karakteriyle aşmayı başardı.

- Aykut Kocaman ve ekibi 13. hafta ile birlikte yeniden takıma döndü. Aykut Hoca'nın sıklıkla üzerinde durduğu "iradeli oyunu sahaya koymak", "hücum anında da savunma anında da birlikte oynamak" ve "taktiğe sadık kalmak" gibi uygulamalar sizin için ne ifade ediyor?

Milosevic: Aykut Kocaman çok iyi bir taktisyen ve çok iyi bir karaktere sahip. Oyunculara karşı yaklaşımı çok iyi ve diyaloğu da harika. Aykut hoca oyunculardan her daim maksimumu vermelerini istiyor. Ve biz de Aykut Hoca'nın bu istekleri için elimizden geleni yapıyoruz

Hadziahmetovic: Birçok kaliteli hoca var ve Aykut Kocaman bunlardan bir tanesi. Çok değerli bir insan. Bizi maçlara çok iyi hazırlıyor. Tabii ki onun beklentilerini karşılaşmak da çok kolay olmuyor. Takım oyunu oynuyoruz ve zamanı geldiğinde atağa hep birlikte çıkmamız, defansa da hep birlikte dönmemiz gerekiyor. Bunu elimizden geldiğinde yapmaya çalışıyoruz. Bu kenetlenmenin de bize başarıyı getirebileceğini düşünüyorum.

- Konyaspor'a katıldığınız dönemden bu yana, Konyaspor'da yabancı oyuncuların çoğunun Balkan ülkelerinden olduğunu biliyoruz. Boşnak Bajic, Sırp Vukovic; şu anda takımda bulunan Sloven Skubic, Hırvat Filipovic, Sırp Jevtovic, Makedon Jahovic ve hatta takıma yeni katılan Makedon Zuta. Bu yoğunluk bir kulüp kültürüne de dönüşmüş durumda. Bu sizin için bir avantaj mı?

Hadziahmetovic: Kendi dilimizden birçok oyuncunun olması bir avantaj. Burada 7 Balkan oyuncusu var ve bu sayede kendimizi evimizde hissediyoruz. Takıma ve maçlara daha iyi konsantre olabiliyoruz.

Milosevic: Amir'e katılıyorum. Aynı dili konuşmak bizim için büyük bir avantaj. Kendimizi bir ailenin parçası ve kardeş gibi görüyoruz. Bu durumun da Konyaspor'a bir avantaj olarak döndüğünü düşünüyorum.

SKUBIC ETKİSİ!

- Kanattan bindirme yapan bir Skubic, size neler hissettiriyor?

Hazdiahmetovic: Bu koşuları yapan bir defans oyuncusu görmek gerçekten bizim için önemli. Çok değerli bir oyuncu.

Milosevic: Skubic adeta 'hayvan' gibi ('like an animal') koşuyor. Yorulmuyor. Bu koşularını maç boyunca sürekli yapıyor. Ona sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Sayesinde birçok gol atıyoruz. Pozisyon buluyoruz. Umarım bu şekilde devam eder.

- Visca ve Bajic'in ardından Deni de Bosna-Hersek A milli takımına gitmeye başladı. Amir, sen de Bosna-Hersek genç milli takımlarında birçok kez forma giydin. Senin için A milli takımda forma giyme şansı ne zaman gelecektir?

Hadziahmetovic: Umarım yakında A Milli Takım için oynarım... Takımımda süre alıyorum ve Milli Takım için de oynamayı istiyorum.