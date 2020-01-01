ÖZEL | Oğulcan Çağlayan: Süper Lig'de en çok Christian Luyindama'ya karşı zorlandım

Çaykur Rizespor'un başarılı oyuncusu, Mackolik'in Instagram'daki canlı yayınına katıldı.

Koronavirüs salgınından dolayı sporcular da çalışmalarını evlerinden sürdürürken, Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan, bu süreci nasıl geçirdiğini Mackolik'e anlattı.

Mackolik'in Instagram hesabındaki canlı yayında Yağız Okul'un sorularını yanıtlayan Oğulcan, aynı zamanda Mackolik kullanıcılarının sorularına cevap vermeye çalıştı.

Karantina günlerini nasıl geçirdiğini anlatan Oğulcan, "Takım olarak bir video konferans sistemimiz var. Dün bir antrenman yaptık, yarın da bir antrenmanımız var. Enteresan oluyor. Video aracılığıyla hepimiz birbirimizi görebiliyoruz ve bir kondisyon hocası bize yapmamız gereken hareketleri gösteriyor. Formumuzu korumak için antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yemek yememeye çalışıyoruz. Biraz zor ama, yemememiz gerekiyor" dedi.

"Vaktini nasıl geçiriyorsun?" sorusunu da yanıtlayan Oğulcan, "Evde yaptığımız şeyler çok kısıtlı. Netflix'teki bütün dizileri bitirmeye çalışıyorum. Kitap okuyorum. Kız arkadaşıma bazı konularda yardımcı olmaya çalışıyorum. Başka yaptığım bir şey yok" derken, Netflix'te Black Mirror'ı bitirdiklerini, Black List'e başlayacaklarını da kaydetti.

Süper Lig'de kendisini en çok zorlayan oyuncunun 'dan Christian Luyindama olduğunu belirten Oğulcan, Luyindama için, "Gerçekten fiziksel olarak çok üstün bir oyuncu" ifadesini kullandı.

Kariyer hedefleri hakkında da konuşan Oğulcan, "Önce üç büyüklere uğramayı mı, yoksa Avrupa'ya gitmeyi mi istersin?" sorusuna ise, "Avrupa şu an çok riskli. Bu virüsten sonra sanırım 'de kalmam daha güvenli olur" cevabını verdi.

"Futbolcu olmasaydın ne olurdun?" sorusuna aktör olurdum diyen 24 yaşındaki oyuncu, " mu, mi?" sorusunu ise, "Ben Ronaldo'cuyum. Messi fiziksel olarak o kadar güçlü olmamasına rağmen inanılmaz işler başarıyor. O yetenek dünyada bir tek onda var. Ama Ronaldo çalışarak nerelere gelinebileceğinin en iyi örneği. Bizim de onu örnek almamız gerekiyor" şeklinde yanıtladı.

Oğulcan bu esnada canlı yayına "Messi" cevabını bırakan 'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci için ise, "Kendisine yakın yeteneklere sahip bir oyuncu olduğu için sanırım Messi demiştir" yorumunu yaptı.