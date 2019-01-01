ÖZEL | Nicolas Isimat-Mirin: Julian Nagelsmann istemişti, Beşiktaş'a geliyor

PSV'nin 27 yaşındaki stoperi Nicolas Isimat-Mirin, Beşiktaş'a transfer oluyor. İşte Fransız stoper hakkında bilinmeyenler...

PSV Eindhoven'ın Fransız stoperi Nicolas Isimat-Mirin, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Sezon sonunda Hollanda ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan Mirin ile siyah-beyazlılar 3.5 yıllık anlaşma sağladı.

Beşiktaş, transfer için PSV'ye 350 bin euro bonservis bedeli ödeyecek; Mirin'e ise yıllık 1.1 milyon euro verecek.

Isimat hakkında bilinmeyenleriyse Twitter'da Hollanda Futbolu adıyla paylaşımlar yapan hesaba sorduk. İşte Hollanda Futbolu' nun Goal Türkiye'ye Isimat hakkında verdiği bilgiler:

"İki sezon önce Hoffenheim'ın Nicolas Isimat-Mirin'e büyük bir ilgisi bulunuyordu. Şu anda Julian Nagelsmann'ın geri üçlüsünün solunda oynayabilirdi. Ama PSV Eindhoven'ın son anda 10 milyon euro istemesinden dolayı transferi gerçekleşmemişti. Isimat, PSV'den ayrılma zamanın geldiğiniyse uzun zamandır kendisi de söylüyordu."

"PSV'de bu sezon Daniel Schwaab, Nick Viergever, Armando Obispo ve Derrick Luckassen gibi isimlerle rekabete girdi ve yedek kulübesinde oturdu. Haziran 2019'da sözleşmesi biteceği için PSV de transferinde herhangi zorluk çıkarmadı."

"PSV taraftarının çok sempatik bulduğu Isimat'ın oyunculuk anlamında ise öğreneceği daha çok şey var. Özellikle geriden oyun kurmak, savunmada pozisyon almak ve sıkı markaj yapmak gibi konularda kendini geliştirmeli. Yine de PSV'ye ilk geldiği döneme göre ilerleme kaydettiğini söyleyebiliriz."

"Uzun bacaklarıyla hızlı, yeri geldiğinde agresif oynayan bir oyuncu. Bazen bu agresifliği ters tepip, takımı aleyhine penaltıya sebep doğurabiliyor. Rakibini sıkça tutarak penaltı yaptırdığı için eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun antrenman maçlarında Isimat'ı eline tenis topu verip oynattığı olmuştu."

"Beşiktaşlılar Isimat'ı saha dışı özellikleriyle hemen sevecektir, ancak sahadaki Isimat'a karşı biraz sabırlı olmalarını tavsiye ederim."