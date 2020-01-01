ÖZEL | Mustafa Er: "Ali Akman, Agüero'ya benziyor"

Bursaspor teknik direktörü Mustafa Er’le Ali Akman’ı, Burak Kapacak’ı, Bursaspor’un gençlerini ve daha fazlasını konuştuk...

ÖZEL RÖPORTAJ | Enes Koca

Teknik Direktörü Mustafa Er, Mackolik'e verdiği özel röportajda merak edilen soruları yanıtladı.

40 yaşındaki teknik adam Bursaspor'un yeni yapılanmasından bahsederken, öne çıkan genç oyunculardan Ali Akman ve Burak Kapacak hakkındaki görüşlerini de paylaştı

İşte Mustafa Er ile yaptığmız röportaj...

Daha fazla takım

Yeni oluşumla başlayalım. Çoğunluğu altyapıdan yetişmiş oyunculardan kurulu bir kadronuz var. Siz ve yardımcılarınız da uzun zaman altyapıda görev aldınız. Bu sezon ligde 27 farklı oyuncu kullandınız ve bu oyuncuların yaş ortalaması 22,4. Bu sayı ortalamasına göre oldukça düşük. Bu yeni ve genç oluşumu bize anlatır mısınız?

"Bu biraz zorunluluktan tabii, transfer tahtasının açılmamasının da payı var ama tahta açılsaydı da biz çok fazla transfer düşünmüyorduk. Yapımıza uygun maksimum 3-4 oyuncu düşünüyorduk. Kulübün durumu ortada, zor bir süreçten geldik bugünlere. Biz bu grubu sahiplenecek, bu oyuncularla aynı düşünen, benzer hedefleri olan oyuncuları aramıza katmayı düşünüyorduk ama tahta açılmayınca olmadı. Bizim B planımız hazırdı. Bizim şöyle bir avantajımız var, ekibim ve ben bu oyuncularla altyapıda da çalıştık. Bu yüzden oyuncuların neler yapabileceğini biliyoruz. Oyuncuların psikolojik yapılarını biliyoruz. Nerelere gidebilirler, kapasiteleri ne? Bunları çok iyi biliyoruz. Bu bizim avantajımız. Yani Bursaspor’un geleceği bu çocuklar. Bursaspor bu çocuklar sayesinde bulunduğu girdaptan çıkacak."

Geçtiğimiz sezon da Bursaspor lige çok genç bir kadroyla başlamıştı fakat transfer tahtası açıldıktan sonra gençler çok fazla şans bulamamıştı. Bu proje için geç kalındığını düşünüyor musunuz?

"Kesinlikle geç kalındı. Geçen sene de uygulanabilirdi. Tahta açıldı, çok oyuncu transfer edildi. 20’ye yakın oyuncu transfer edildi, bu sayı çok fazla. Geçen sene gençlere şans verilse belki Bursaspor yine üst lige çıkamazdı ama oyuncular bu seneye çok daha kuvvetli gelirdi. Kesinlikle orada bir yıl kayıp olarak görünüyor."

"Hepimiz futbola sokakta başladık"

Takımın hedefleri neler? Sezon başında genç kadronuza şans verenlerin sayısı azdı ama siz aldığınız sonuçlarla kamuoyunu şaşırtmayı başardınız. Sezon sonunda kendinizi nerede görüyorsunuz?

"Biz sezon başında iki hedef koyduk; ilk hedefimiz play-off’ta olmak, en azından çevresinde olmak, son ana kadar iddiamızı sürdürmekti. İkinci hedefse oyuncularımızı, öz kaynağımızı vitrine çıkarmak ve Türk futboluna sunmaktı. Geride kaldığımız haftalara baktığımızda hedeflerden şaşmamış durumdayız."

Şu an Milli Takım'da, Süper Lig takımlarında, hatta yurt dışında Bursaspor altyapısından yetişmiş birçok oyuncu var. Geçenlerde Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Bursaspor altyapısının bir numara olduğunu söyledi. Kulübün bu başarısını neye bağlıyorsunuz?

"Mehmet başkan muazzam bir tespit yapmış, Balkanlardan gelen göçmenler demiş. Bu çok büyük etken. Biz de Balkan göçmeniyiz mesela. Benim annem ve babam Üsküplü. Bursa’da bu çok fazla. Bir de sokak futbolu var, hepimiz sokakta başladık. Sokak futbolu, daracık sokaklar, dar alan... Bu küçük yaştan top tekniğinizin, oyun zekanızın gelişmesini sağlıyor. Dar alanda kalabalık bir grup içerisinde oynuyorsunuz, çabuk karar vermek zorundasınız. Çocuklar o dar alanlarda hatta arabaların arasında kendi kendilerine gelişiyorlar zaten. Sokakta top oynayan bu çocuklar bir de Bursaspor aşkıyla büyüyorlar. Yetenekli olanlar tespit ediliyorlar. Altyapı tesislerimiz birçok Süper Lig kulübünün tesislerinden iyi durumda. Tüm bunlar birleşince muazzam bir sonuç çıkıyor ortaya."

"Birçok oyuncumuza teklifler var"

Ülke futbolunun ekonomik durumu malum. Bu krizden çıkmak için iki yol var; ilki Avrupa kupalarına katılıp gelir sağlamak, ikincisi oyuncu yetiştirip transferden gelir sağlamak. Bursaspor son zamanlarda ikinci yolu çok kullandı. Önümüzdeki dönemde de bu yolu izleyecek mi? Oyuncularınıza gelen teklifler var mı?

"Birçok oyuncumuz soruluyor, teklifler var. Sadece Türk kulüpleri de değil, yurt dışındaki kulüpler tarafından da ciddi anlamda takip ediliyoruz. Bursaspor’un maçlarını artık birçok göz izliyor. Bu da oyuncular ve bizler için iyi bir vitrin, bunu değerlendirmek lazım."

Oyunculara geçelim... Bu sezon bir Ali Akman fırtınası var. Süper Lig dahil en çok konuşulan Türk futbolculardan biri Ali Akman. Ali’yle ne kadar zamandır beraber çalışıyorsunuz? Bu çıkışı gerçekleştireceğini tahmin ediyor muydunuz? Yoksa sizin beklentilerinizin de üzerine mi çıktı?

"Ali 2002 jenerasyonundan. Ben onunla altyapıda bire bir de çalıştım. Ali ceza sahası için yaşıyor. Ceza sahasında son derece soğuk kanlı ve öz güvenli. Bu çok önemli bir özellik. Orada o ana hazır olmak ve o anda doğru kararı verebilmek... Vuracak mı? Çekecek mi? Savunmacının üzerine mi gidecek? Ali bütün tercihleri doğru yapıyor. Takıma da bunu söylüyoruz. Biz topu ceza sahasında Ali’yle buluşturduğumuzda sorunu çözeceğimizi söylüyoruz. Eksikleri yok mu? Tabii ki var, her zaman da olacak. 5 sene sonra da olacak, 10 sene sonra da olacak. Ama bunları da sürekli onunla konuşuyoruz. Biz bu çıkışı bekliyorduk ama o biraz çabuk yaptı bu çıkışı. Şimdi çok daha fazla mütevazı olmayı gerektiren ve çok daha fazla çalışmayı gerektiren bir döneme girdi. Çünkü bunu yönetebilmek zor. 18 yaşında ve her gün basında, bunu yönetmek çok zor."

Ali Akman Türkiye liglerinde alışık olduğumuz santrfor tipinden biraz daha farklı. Takımlar daha çok yer kaplayan, stoperlerle kavga eden, arkadaşlarına alan açan hedef santrforlar kullanıyorlar daha çok. Siz Ali Akman’ı profil olarak nasıl tanımlarsınız?

"Ali bir defa sürekli arayış halinde. Oyun içinde sürekli öne çıkıp top almayı seviyor. Duvar olmayı, arkadaşlarını oynatmayı seviyor, sürekli aktif. Burak Altıparmak ve Batuhan’a birer asist yaptı, ikisini de kaleye sırtı dönükken yaptı. Oyun görüşü müthiş. Verip hemen devam ediyor, gol bölgesine hareketleniyor. Mesela son Adana maçında gole ihtiyacımız varken son 20 dakika Ali’yi serbest bıraktık, ikinci forvet gibi gezmesini istedik. Bize penaltı kazandırdı biz de maçı kazandık. Yani ikinci forvet özelliği de var Ali’nin. Yanında bir santrforla daha da etkili olabilir. Bu da planlarımız arasında. Oynadıkça daha da gelişecek, çok iyi yerlere gelecek. Ali takımın vitesini yükseltiyor. Milli Takım’ın son iki maçında sol önde oynadı, kanat forvet gibi oynadı. Sağda da oynayabilir. Ön taraftaki pozisyonların hepsinde kullanabilirsiniz Ali’yi."

"Ali Akman, Agüero'ya benziyor"

Ali’yi Türkiye’den ya da yurt dışından kime benzetiyorsunuz? Futbolu bırakmış da olabilir, devam edenlerden de olabilir...

"Tarz olarak Sergio Agüero’ya benzetiyorum. Ali gibi santrfor çok fazla yok. Ya pivot santrfor, havadan iyi olacak ya da süratli santrfor, savunma arkasına koşu yapacak. Ali tutuyor, asist yapıyor, gol atıyor, pozisyonlar hazırlıyor, dripling yapıyor, adam eksiltiyor... Santrfor olarak Agüero’da var bu özellikler."

Bir de transfer konusu var. Ali Akman’ın sözleşmesi konusunda gelişme var mı?

"Yönetim kurulumuz bu konuda görüşmeleri sürdürüyor, ilerleyen günlerde gerekli açıklama yapılacak. Ben sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ali burada değerlendi, burada değer kazandı. Bursaspor ona çok ciddi bir yatırım yaptı. Benim gönlümden geçen oyuncu grubunun korunması ve önümüzdeki senelerde de aynı oyuncularla devam edilmesi. Ben görüşmelerin olumlu olacağını düşünüyorum. Ali’yi ve diğer çocukları bu konulara çok çekmek istemiyorum ama onlar zaten gerekeni yapacaklardır. Ali’nin hedeflerinden biri Avrupa. Avrupa’da iyi bir kulüpte oynayabileceğini düşünüyorum."

Haberin devamı aşağıda

"Burak Kapacak'a birçok teklif geldi"

Diğer genç oyuncular hakkında neler düşünüyorsunuz? Burak Kapacak geçtiğimiz sezonu iyi geçirmişti bu sezon da üzerine koyuyor. Transferde döneminde de adı gündeme gelmişti. Burak’ın gelişimi hakkında ne düşünüyorsunuz?

"Burak’a birçok teklif geldi, evet. Mesela Rizespor’un çok ciddi bir ilgisi vardı, çok ciddi de bir rakam teklif ettiler. Biz ona rağmen Burak’ı tuttuk. Gerçek değerini bulmadığını düşündüğümüz için ve kulübe katkıda bulunacağını düşündüğümüz için vermedik. O da kalmaya karar verdi. Burak bugün 21 yaşında ama takımın abisi durumunda. Şöyle de bir durum var, 4 yıl önce onu ilk kez ben Süper Lig’de maçında oynatmıştım. Sağ bek oynamıştı o gün. Daha sonra bir sene Süper Lig’de, bir sene de 1. Lig’de sağ açık oynadı. Bu süreçte hiç gol atmamış Burak. Bu sezonun ilk maçında da sağ önde oynattık, sonra hocalarla oturup nasıl daha iyi değerlendirebileceğimiz konusunda konuştuk. İkinci haftadan itibaren ters kanatta, solda oynatmaya başladık. O maçtan bugüne gelene kadar 9 maçta 4 gol atıp 4 asist yaptı. Çok ciddi bir katkı koydu. Ona bu sezon için minimum 30 gol katkısı hedefi koyduk. 15 gol 15 asist olabilir 13 gol 17 asist olabilir... Burak’ta bu kapasite var. Yeter ki odaklansın ve kuvvetli olsun. Şu an istediğimiz kuvvette değil, tek sıkıntısı bu daha güçlü olup daha savunmaların üzerine daha net gitmesi lazım. Zaten buna o da ikna oldu, çalışıyor. Geliştirmek için çok uğraşıyor çünkü çok büyük bir yeteneği var hem içeriye hem dışarıya çalım atabiliyor. Ben onun da çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum."