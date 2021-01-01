ÖZEL | Jay-Jay Okocha: Mesut Özil gibi bir dünya starının idolü olmak mutluluk verici

Mesut Özil'in çocukluk idolü olduğunu açıkladığı Nijeryalı efsane, Goal Türkiye'ye Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası hakkında konuştu.

ÖZEL RÖPORTAJ | Jay-Jay Okocha

, büyük rüyası Mesut Özil'e sonunda kavuştu.

Sarı-lacivertlilerin yeni dünya yıldızı, kendisi için düzenlenen imza töreninde çocukluk idolünü de açıkladı. "Geçmiş dönemde Fenerbahçe'de oynayan oyunculardan en çok Jay-Jay Okocha'yı beğeniyordum" diyen Mesut, ardından Twitter'da Okocha ile ilgili bir paylaşım da daha bulundu.

Kendisini, "Bundan yaklaşık 20-25 sene kadar önce Gelsenkirchen sokaklarında sırtında 10 numara Jay-Jay Okocha yazılı Fenerbahçe forması ile futbol topunun peşinde aşkla koşan göçmen bir Türk çocuğu" olarak tanımlayan Mesut, "Bugün çok şükür ki uzun yıllardır hayalini kurduğum bu formayı giyebilmek bana nasip oldu" dedi.

Bundan yaklaşık 20-25 sene kadar önce Gelsenkirchen sokaklarında sırtında 10 numara Jay Jay Okocha yazılı Fenerbahce forması ile futbol topunun peşinde aşkla koşan göçmen bir Türk çocuğuyken bugün çok şükür ki uzun yıllardır hayalini kurduğum bu formayı giyebilmek bana nasip oldu pic.twitter.com/dRzW6NZOsC — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 27, 2021

"Mesut'un kariyeri bana benziyor"

Goal olarak ise Mesut'un bu tweetinin ardından hemen Okocha'yı aradık. "Türkiye'de şu an herkes seni konuşuyor, haberin var mı?" diye sorduğumuz eski Nijeryalı futbolcu, şaşkınlıkla "Ne oldu?" dedi. Mesut'un hem imza töreninde hem de Twitter'da idolü olarak kendisinden bahsettiğini söylediğimizde ise mutluluğunu gizleyemedi.

"Çok mutlu oldum. Mesut Özil'in attığı son tweetten haberim yoktu," diyen Okocha, "Böyle dünya starı bir futbolcunun idolü olmak, ona ilham vermek çok mutluluk verici" ifadelerini kullandı.

Mesut hakkında övgü dolu konuşan Fenerbahçe'nin eski 10 numarası, "Mesut, dünya çapında bir oyuncu. Fenerbahçe'ye gelmesi çok güzel bir şey. Fenerbahçe'de kesinlikle başarılı olacağını düşünüyorum" yorumunu yaptı.

Okocha, Mesut'un çocukluk idolü olmasının dışında, aralarında bir benzerliğin daha olduğunu belirterek, "Mesut'un kariyeri benimkine benziyor; ikimiz de hem hem İngiltere'de oynadık ve o da şimdi benim gibi Fenerbahçe'ye geldi. Bir Fenerbahçeli olarak bundan çok büyük bir mutluluk duyuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Jay-Jay Okocha'nın Fenerbahçe kariyeri

1992 - 1996 yılları arasında forması giyen Okocha, çıktığı 90 resmi maçta 17 gole imza atarken, 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda da altın madalya kazanan Millî Takımı forması altında sergilediği performansla da adından söz ettirmeyi başarmıştı. Bu performansının ardından Ali Şen yönetimindeki Fenerbahçe yönetimi, 1996 yazında 4.5 milyon dolar'lık bonservis bedeli karşılığında onu sarı-lacivertli takıma kazandırmıştı.

Müthiş top tekniği, estetik futbol anlayışı onu Fenerbahçe tribünlerinin bir anda sevgilisi hâline getirmişti. İstanbul’da oynanan Maccabi Tel-Aviv maçında attığı gol, dönemin başkanı Ali Şen’in deyimiyle “transferini amorti etmişti”. Okocha’nın uzak mesafeden rakip filelere bıraktığı o gol, sarı-lacivertlileri Şampiyonlar Ligi’ne taşımıştı.

Fenerbahçe forması altında iki sezon içinde çıktığı 63 resmi maçta 30 gole imza atan Okocha, Türk vatandaşlığına da geçmiş ve "Muhammet Yavuz" ismini almıştı. Türkiye'de şampiyonluk yaşayamayan Nijeryalı efsane, sarı-lacivertlilerin sevgilisi durumundayken 1998 sezonunun açılışına katılmayınca yönetimle arası açılmıştı. Ardından Okocha, 1998 yazında 17 milyon dolar gibi astronomik bir bonservis bedeli karşılığında 'e transfer olmuştu.