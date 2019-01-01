ÖZEL HABER | Mario Götze: Premier Lig çok çekici

Premier Lig birçok futbolcu için nihai hedef gibi sunuluyor. Götze de, ada futbolunun albenisini kabul edenlerden.

Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Mario Götze, Premier Lig'in çekiciliğini inkâr etmiyor.

Bundesliga devi, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Tottenham ile yapacağı maça hazırlanırken, takımın en önemli oyuncularından Götze, Goal ve DAZN'un sorularını yanıtladı.

Götze, İngiltere ile Almanya arasındaki futbol farklarının sorulması üzerine "Premier Lig'i, sadece Almanya'da oynamış birinin perspektifiyle yorumlayabilirim. Bu anlamda karşılaştırma yapmak zor. Dışarıdan bakan biri olarak Premier Lig'in çok çekici olduğunu söyleyebilirim. Orada beş, altı, yedi tane büyük kulüp var ve kimin şampiyon olacağını kestirmek güç. Bu çok heyecanlı." sözlerini kullandı.

26 yaşındaki futbolcu, Tottenham'la ilgili ise "Tottenham çok güçlü bir takım ve iyi bir projeye sahipler. Mauricio Pochettino uzun zamandır orada. Onlara karşı geçen sezon iki grup maçı oynadık ve ikisini de kaybettik. Rakibimizin gücünün farkındayız." şeklinde konuştu.

Tottenham ile Borussia Dortmund arasındaki Devler Ligi mücadelesi, 13 Şubat Çarşamba günü TSİ 23:00'te Wembley'de oynanacak.