ÖZEL | Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, Yannick Bolasie'yi transfer etmek istiyor
Everton'ın kanat oyuncusu Yannick Bolasie, bu yaz Premier Lig'den ayrılmaya hazırlanıyor. Bolasie'nin Afrika Uluslar Kupası'nın ardından yeni durağının ise Türkiye olması bekleniyor.
Goal'ün edindiği bilgilere göre; üç Türk takımı Bolasie ile yakından ilgileniyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, 30 yaşındaki oyuncuya imza attırmak istiyor.
Buna karşın üç kulüp de henüz Everton'a resmi tekliflerini iletmiş değil. Goal'e gelen haberlere göre ise Everton, Bolasie için 7 milyon sterlin'lik bir bonservis bedeli belirlemiş durumda. Ancak geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak oynayan Kurt Zouma ve Andre Gomes'in bonservislerini alabilmek için mali kaynak yaratmak zorunda olan Everton, Bolasie'nin ücretinde esnek davranabilir.
Geçtiğimiz Ağustos ayında altı aylığına Aston Villa'ya kiralanan Bolasie, Championship'te çıktığı 21 maçta 2 gol 5 asistlik performans göstermişti. Ardından Ocak ayında kiralandığı Anderlecht'te çıktığı 17 maçta ise 6 gol 3 asistle oynamıştı.
Bolasie ile Newcastle United ve Southampton da yakından ilgileniyor. Ancak Demokratik Kongo'lu oyuncunun Süper Lig'e transfer olması daha yüksek ihtimal olarak görülüyor.