ÖZEL | Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, Yannick Bolasie'yi transfer etmek istiyor

Everton'da forma giyen Yannick Bolasie, bu yaz Süper Lig'e transfer olabilir.

'ın kanat oyuncusu Yannick Bolasie, bu yaz Premier Lig'den ayrılmaya hazırlanıyor. Bolasie'nin Afrika Uluslar Kupası'nın ardından yeni durağının ise olması bekleniyor.

Goal'ün edindiği bilgilere göre; üç Türk takımı Bolasie ile yakından ilgileniyor. , Beşiktaş ve , 30 yaşındaki oyuncuya imza attırmak istiyor.

Buna karşın üç kulüp de henüz Everton'a resmi tekliflerini iletmiş değil. Goal'e gelen haberlere göre ise Everton, Bolasie için 7 milyon sterlin'lik bir bonservis bedeli belirlemiş durumda. Ancak geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak oynayan Kurt Zouma ve Andre Gomes'in bonservislerini alabilmek için mali kaynak yaratmak zorunda olan Everton, Bolasie'nin ücretinde esnek davranabilir.

Geçtiğimiz Ağustos ayında altı aylığına Aston Villa'ya kiralanan Bolasie, Championship'te çıktığı 21 maçta 2 gol 5 asistlik performans göstermişti. Ardından Ocak ayında kiralandığı Anderlecht'te çıktığı 17 maçta ise 6 gol 3 asistle oynamıştı.

Bolasie ile ve da yakından ilgileniyor. Ancak Demokratik Kongo'lu oyuncunun Süper Lig'e transfer olması daha yüksek ihtimal olarak görülüyor.