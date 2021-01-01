Ömer Faruk Beyaz'a Avrupa'dan teklif var

Fenerbahçe'nin çıkmaza girdiği Ömer Faruk Beyaz'a Schalke 04 ve Borussia Dortmund talip oldu.

'de altyapının umudu Ömer Faruk Beyaz'a Avrupa kulüplerinden teklif var.

Fanatik'te yer alan habere göre; 04 ve Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Ömer'in ailesinin, oyuncunun Fenerbahçe'de forma şansı bulamamasından rahatsız olduğu kaydedildi.

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Emre Belözoğlu, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 17 yaşındaki oyuncu için, ""Ömer Faruk Beyaz benim için çok değerli bir oyuncu. Üzüldüğüm nokta, Fenerbahçe'nin yarın bir gün tarihi anlatıldığında 'en genç kaptan' olarak Ömer Faruk yazacak. Süreç olumlu gitmiyor, olumlu bitecek gibi de gözükmüyor. Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Ne yazık ki verdiğimiz değerin karşılığını bulduğumuzu düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.