Fenerbahçe'nin genç orta sahası Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'a transfer oluyor

Alman basınına göre 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart ile dört yıllığına anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin genç orta sahası Ömer Faruk Beyaz ile ilgili ortaya yeni bir iddia atıldı. 17 yaşındaki futbolcunun, Bundesliga ekibi Stuttgart ile anlaşma sağladığı yazıldı.

Ne söylendi?

Sky Sport muhabiri Max Bielefeld, Stuttgart'ın Ömer Faruk Beyaz ile dört yıllık anlaşma sağladığını yazdı. Bielefeld, bu haberi paylaşırken Ömer'i, Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak tanımladı.

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Ömer Faruk Beyaz, bu sezon toplamda üç kez yeşil sahaya ayak bastı. 17 yaşındaki merkez orta saha, Ziraat Türkiye Kupası'nda iki kez Spor Toto Süper Lig'de ise bir kez forma giydi.Ömer Faruk Beyaz, toplamda ise Fenerbahçe ile sekiz maça çıktı. Genç oyuncunun, sarı-lacivertliler ise sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Tarihe geçti, kadro dışı kaldı

17 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon kulüp tarihinin en genç kaptanı oldu.

Geçen sene Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında futbola veda eden Emre Belözoğlu, oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını Ömer Faruk Beyaz'ın koluna takmıştı.

Fakat daha sonra yaşanan gelişmeler pek iç açıcı olmadı. Sarı-lacivertlilerin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen genç futbolcu, ocak ayında kulüp tarafından kadro dışı bırakıldı ve bir daha forma giyemedi.

Ömer Faruk Beyaz'a Schalke 04, Borussia Dortmund, Hoffenheim, Barcelona ve Manchester United'ın da talip olduğu yazılmıştı.

Editör yorumu

Bursaspor'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman, Goal'e verdiği röportajda Stuttgart ve Schalke 04'te oynayan ve ardından Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak'ın kendisine Almanya'ya gitmesini önerdiğini söylemişti.

Ozan'ın ardından Ali Akman da tercihini Bundesliga'dan yana kullanırken, Ömer Faruk Beyaz'ın da yönünü Almanya'ya çevirmesi aslında tesadüf değil.

Türk futbolcuların birçoğu, Almanya'daki futbol eğitimine güveniyor ve oranın doğru seçim olduğunu düşünüyor.