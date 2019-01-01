Ömer Ali Şahiner sahalardan 1 ay uzak kalacak
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AA
Atiker Konyaspor’un önemli isimlerimden olan Ömer Ali Şahiner’in sakatlık derdi bitmiyor.
Eskişehirspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan 27 yaşındaki futbolcunun yapılan kontrollerin ardından arka adalesinde 2. derecede yırtık tespit edildi.
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10 Şubat’ta oynanan Yeni Malatyaspor maçında da aynı sakatlığı yaşayan Ömer Ali, sahalardan 2 hafta uzak kalmış, Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarını kaçırmıştı.
Ömer Ali’nin sahalara dönüşünün bu sefer 1 ayı bulabileceği ifade edildi.
Bu sezon 20 maçta forma giyen Ömer Ali, takımına 5 gol atıp 3 asistle katkı verdi.