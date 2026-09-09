Ødegaard, Şampiyonlar Ligi’nde de Arsenal için altın değerinde

Arsenal, Şampiyonlar Ligi macerasına mükemmel bir başlangıç yaptı. Geçen sezonun kaybeden finalisti, çarşamba günü deplasmanda Napoli’yi 0-1 mağlup etti. Noa Lang, disiplin nedenleriyle ev sahibi ekipte forma giymedi.

İki takım da maça doğrudan hücumu düşünerek başladı. David Raya, Arsenal oyuncularının şutlarında birkaç kez kurtarış yapmak zorunda kaldı. Diğer tarafta Mikel Merino, net bir fırsatı değerlendiremedi: yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu kaleci Alex Meret çıkardı.

Bukayo Saka, yarım röveşatayla şansını denedi; kanat oyuncusu daha sonra da ceza sahasında elverişli bir pozisyonda başarısız oldu. Napoli adına Kevin De Bruyne hücumda oldukça etkiliydi, ancak buna rağmen gol sesi çıkmadı.

Saka, ilk yarının bitimine kısa süre kala savunma arkasına sarktı ve 0-1’i atacak gibi göründü. Ancak sert vuruşu İtalyan ekibinin kalesinin üzerinden auta gitti. Böylece Napoli ile Arsenal soyunma odasına 0-0’lık eşitlikle gitti. İkinci yarının başlamasından birkaç dakika sonra ileri çıkan Piero Hincapié, Arsenal baskısını artırırken son anda durduruldu.

İkinci yarıda goller gelmese de heyecanlı bir karşılaşma yaşandı. Arsenal bir ara yüzde 60 topa sahip oldu, ancak bu üstünlük açılış golünü getirmedi. Bu sırada Mikel Arteta da kenardan takımını sürekli teşvik etti. Maçta son çeyrek saate girilirken Noni Madueke, Saka’nın yerine oyuna girdi.

Kısa süre sonra Arsenal adına yine Martin Ødegaard sahneye çıktı: takım kaptanı, ceza sahası yayının üzerinden çok sert vurdu ve şutunun direğe çarpıp ağlara gittiğini gördü. Son bölümde süre ilerlerken bu, Napoli adına büyük bir darbe oldu.

Arsenal’in maçı bitirmesi gerekirdi, ancak Madueke bir kontratakta Meret ile karşı karşıya pozisyonda başarısız oldu. Dönen topta bir şut çizgiden çıkarıldı. Bu, konuk ekibe pahalıya patlamadı; Kai Havertz de bir pozisyonda ofsaytta gol attı. Üç puan Londra’ya gidiyor.