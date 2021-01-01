Ocak ayında kulüplerin harcama limitleri ne kadar?
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2. transfer tescil dönemi takım harcama limitlerini açıkladı.
Buna göre Süper Lig'deki kulüplerin Ocak transfer döneminde ne kadar harcama yapabileceği kesinleşti.
Süper Lig'de hangi kulübün harcama limiti ne kadar?
TFF'nin yayınladığı harcama limitleri şu şekilde:
|TAKIMLAR
|TAKIM HARCAMA LİMİTİ (TL)
|%15 SAPMA DAHİL TUTAR
|1. Medipol Başakşehir
|243.120.710
|279.588.816
|2. Trabzonspor
|178.678.204
|205.479.935
|3. Beşiktaş
|294.195.196
|338.324.475
|4. Sivasspor
|198.222.737
|227.956.148
|5. Alanyaspor
|97.799.097
|112.468.961
|6. Galatasaray
|434.336.995
|499.487.545
|7. Fenerbahçe
|356.433.786
|409.898.854
|8. Gaziantep
|136.137.671
|156.558.322
|9. Antalyaspor
|101.713.928
|116.971.017
|10. Kasımpaşa
|125.868.114
|144.748.331
|11. Göztepe
|79.831.274
|91.805.965
|12. Gençlerbirliği
|64.299.471
|73.944.392
|13. Konyaspor
|94.241.155
|108.377.328
|14. Denizlispor
|94.243.985
|108.380.583
|15. Rizespor
|152.137.575
|174.958.211
|16. Yeni Malatyaspor
|92.275.743
|106.117.104
|17. Kayserispor
|60.427.441
|69.491.557
|18. Ankaragücü
|83.311.853
|95.808.631
|19. Hatayspor
|92.148.829
|105.971.153
|20. BB Erzurumspor
|92.148.829
|105.971.153
|21. Fatih Karagümrük
|92.148.829
|105.971.153