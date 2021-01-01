Süper Lig

Ocak ayında kulüplerin harcama limitleri ne kadar?

Goal
Yorum()
Ball Money
Depophotos
Türkiye Futbol Federasyonu, 2. transfer ve tescil dönemi takım harcama limitlerini açıkladı. Kulüplerin Ocak ayındaki harcama limiti ne kadar?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2. transfer tescil dönemi takım harcama limitlerini açıkladı.

Buna göre Süper Lig'deki kulüplerin Ocak transfer döneminde ne kadar harcama yapabileceği kesinleşti.

Süper Lig'de hangi kulübün harcama limiti ne kadar?

TFF'nin yayınladığı harcama limitleri şu şekilde:

TAKIMLAR TAKIM HARCAMA LİMİTİ (TL) %15 SAPMA DAHİL TUTAR
1. Medipol Başakşehir 243.120.710 279.588.816
2. Trabzonspor 178.678.204 205.479.935
3. Beşiktaş 294.195.196 338.324.475
4. Sivasspor 198.222.737 227.956.148
5. Alanyaspor 97.799.097 112.468.961
6. Galatasaray 434.336.995 499.487.545
7. Fenerbahçe 356.433.786 409.898.854
8. Gaziantep 136.137.671 156.558.322
9. Antalyaspor 101.713.928 116.971.017
10. Kasımpaşa 125.868.114 144.748.331
11. Göztepe 79.831.274 91.805.965
12. Gençlerbirliği 64.299.471 73.944.392
13. Konyaspor 94.241.155 108.377.328
14. Denizlispor 94.243.985 108.380.583
15. Rizespor 152.137.575 174.958.211
16. Yeni Malatyaspor 92.275.743 106.117.104
17. Kayserispor 60.427.441 69.491.557
18. Ankaragücü 83.311.853 95.808.631
19. Hatayspor 92.148.829 105.971.153
20. BB Erzurumspor 92.148.829 105.971.153
21. Fatih Karagümrük 92.148.829 105.971.153

 

Kapat