'O zamanlar biraz şişmandı!' - Aubameyang, AC Milan kariyeri sırasında 'en iyi' Ronaldo'dan öğrendiklerini açıkladı

Pierre-Emerick Aubameyang, Brezilyalının o zamanlar "biraz şişman" olmasına rağmen, genç yaşlarında Ronaldo'dan önemli dersler aldığını söyledi.

Yıldız forvetler, San Siro'da birlikte vakit geçirdi

Brezilya ikonu, o zamanlar kariyerinin sonuna gelmişti

Yine de başkalarına ilham kaynağı oldu

NE OLDU? Gabonlu yıldız, 2007 ve 2011 yılları arasında AC Milan ile sözleşme imzaladı ve Ronaldo da o sıralarda San Siro'daydı. Ronaldo o sırada dönemini geride bırakmıştı. Ancak yine de Milan için 20 maçta dokuz gol attı ve Aubameyang'a küresel bir süperstar olmak için gerekenleri gösterdi.

NE SÖYLENDİ?: kariyerinde Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona ve Chelsea gibi takımların formasını giyen Aubameyang, R9'dan öğrenmek hakkında şunları söyledi: “Doğrusunu söylemek gerekirse, o zamanlar takım gerçekten güçlüydü. Ronaldo, [Paolo] Maldini, [Alessandro] Nesta… Çok gençtim. Bu yüzden birkaç yıllığına kiralık gitmeyi tercih ettim. Sadece kendimi geliştirmeye çalışıyordum ve elimden geldiğince çok şey öğrenmek için Ronaldo'ya bakıyordum.

“Doğrusunu söylemek gerekirse, o zamanlar biraz şişmandı! Ama yine de en iyisiydi. Carlo Ancelotti'nin formu hakkında onunla görüştüğünde, "Ne yapmamı, koşmamı mı gol atmamı mı istiyorsun?" Dediğini her zaman hatırlayacağım. Ancelotti, "gol at" dedi ve bir sonraki maçta Ronaldo iki gol attı! Bu karakterin bir parçasıdır. Bir forvet olarak buna ihtiyacınız var çünkü zihinsel olarak güçlü olmalısınız. Tüm o yıldızların arasında sadece oynayan ve antrenman yapan genç bir çocuktum. Sadece elimden geldiğince fazlasını yapmaya ve kariyerimde tüm bunları kullanmaya çalışıyordum.”

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, 2008'de Corinthians ile anavatanına dönerken Avrupa kariyerini noktaladı ancak PSV, Barcelona, Inter ve Real Madrid'deki dönemleri göz kamaştırdı.

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AUBAMEYANG İÇİN SIRADA NE VAR? 33 yaşındaki oyuncu, Chelsea için ilk golünü Crystal Palace karşısında 2-1 yendikleri Premier Lig maçında kaydetti. Çarşamba günü eski takımı Milan ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.