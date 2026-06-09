"O zaman şöyle düşündüğünü tahmin edebiliyorum: 'Siktir git, Koeman'"

Bart Verbruggen sakatlığı nedeniyle hazırlık kampından ayrılmak zorunda kalırsa, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın yerine geçecek isim olarak Justin Bijlow gündeme gelebilir. Ancak, De Telegraaf gazetesi için Dünya Kupası'nı takip eden Valentijn Driessen, Genoa'nın kalecisinin kadroya çağrılması konusunda bazı çekinceleri var.

Verbruggen, Özbekistan ile oynanan hazırlık maçında (2-1) sakatlandı ve maçın son dakikalarında Mark Flekken ile değiştirilmek zorunda kaldı. Koeman, Dünya Kupası'ndaki Japonya ile oynanacak açılış maçı öncesinde, önümüzdeki günlerde Oranje'nin sağlık ekibi ile birlikte Verbruggen'in fiziksel durumunu değerlendirecek.

Driessen, Salı günü sabah gazetesinin bir video haberinde "Belki Bijlow'da hala umut vardır" dedi. "Ama diğer yandan, 'Beni iki kez yüzüstü bıraktın. Şimdi sen de boka bat' diye düşünmen de anlaşılabilir."

"Bunu anlayabiliyorum. Çünkü Bijlow daha önce üçüncü kaleci olarak bir Dünya Kupası yaşamıştı. Ve o zaman çok uzun haftalar geçiriyorsunuz. Bu sizi gerçekten pek mutlu etmiyor. Dışarıdan herkes bunun harika olduğunu düşünüyor. Ama beş hafta yedek kulübesinde oturmak zorunda kalırsanız, bu hiç de eğlenceli değil," diyor Driessen; Bijlow'un Koeman'a kesin bir 'hayır' demesini anlayabileceğini belirtiyor.

Oranje gözlemcisi şöyle devam ediyor: "Joey Veerman'ın nedeni buysa, yani beş hafta yedek kulübesinde oturmak ona zor geliyorsa. O zaman bunu da anlayabilirim. Ve şöyle diyebilirsin: karşılığında güzel bir prim var. Ama bir grup multimilyonerle birlikte yol alıyorsunuz. Çeyrek finalde elendiğinizde alacağınız 138.000 avro, onları hiç etkilemez."

Normalde Verbruggen, Pazar günü Japonya ile oynanacak grup maçı için zamanında forma girecek. Koeman'ın elinde ayrıca Flekken ve Sunderland'da kale önünde geçirdiği güçlü bir sezonun ardından kadroya seçilen Robin Roefs de bulunuyor.

Bijlow (28), 2021'de ilk kez forma giydiği Hollanda milli takımında sekiz kez forma giydi. Oranje formasıyla son maçı, 2023'te Nations League üçüncülük maçında İtalya'ya 2-3 yenildikleri maçtı.