Trabzonspor

Nwakaeme, Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi

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anthony nwakaeme Trabzonspor 24102019
AA
Nijeryalı futbolcu, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Trabzonspor'dan ayrılmaya niyetli olmadığını söyledi.

Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki dedikodulara yanıt verdi.

Ülkesi Nijerya'da yayın yapan Punch isimli gazeteye konuşan 31 yaşındaki futbolcu, "Medyada birçok şey söyleniyor. Ben hâlâ Trabzonspor'un oyuncusuyum ve şu an ayrılmak gibi bir niyetim yok." açıklamasını yaptı.

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İki yıl daha sözleşmesi olduğunu hatırlatan Nwakaeme, "Sözleşmemin bitimine iki sene var. Eğer ayrılmak zorunda olacaksam, kulübe resmi bir teklifin gelmesi geliyor." ifadelerini kullandı.

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    Gazete, ayrıca, Trabzonspor'un Nwakaeme için 6 milyon euro civarındaki teklifleri dinlemeye hazır olduğunu iddia etti.

    Anthony Nwakaeme, 2019-20 sezonunda Trabzonspor formasıyla çıktığı 43 maçta 14 gol attı, 8 asist yaptı.

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