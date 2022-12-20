Türk şef Nusret Gökçe, 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'in galip gelmesinin ardından sahaya inip oyuncuların arasına karıştı.

Yurt dışında Salt Bae olarak tanınan Nusret Gökçe, 2022 Dünya Kupası finalinde sahaya inip Arjantin'in kutlamalarına katıldı. Peki FIFA kurallarını çiğnemiş olabilir mi?

Finalin ardından sahaya inan Nusret, Lionel Messi de dahil olmak üzere Arjantinli oyuncularla fotoğraf çektirdi.

Ayrıca Dünya Kupası'nı da eline aldı ve kupayla bir hatıratı oldu. Ancak Nusret'in oyuncularla bu kadar iç içe olabilmesine nasıl izin verildiği soru işaretleri yarattı.

Nusret, 2022 Dünya Kupası finalinde ne yaptı?

Nusret Gökçe, Lionel Messi ve arkadaşları Dünya Kupası'nı kaldırdıktan sonra onların arasına sızdı ve oyuncularla fotoğraf çektirdi.

Sosyal medyada yayılan bazı görüntülerde Lionel Messi'nin Nusret'in yaklaşımından rahatsız olduğu görülüyor. Arjantinli yıldız, Türk şefin ısrarlı tavırları sonrası onunla birlikte poz verdi.

Ayrıca vermeye çok gönüllü olmamalarına rağmen Arjantinli yıldızların elinden Dünya Kupası'nı alan Nusret, kupayla da bir hatırat çekildi.

Nusret, Dünya Kupası'na dokunarak FIFA kurallarını çiğnedi mi?

Gianni Infantino'nun da restoranlarını ziyaret ettiği Nusret Gökçe'nin FIFA Başkanı ile arkadaş olduğu biliniyor. Yani finalden sonra sahaya inmesini sağlayan akreditasyonu bu yakın bağın sağladığı söyleniyor.

Bununla birlikte, organizasyonun resmi web sitesinde yer alan kurallara göre, Nusret, FIFA kurallarını çiğnemiş.

FIFA'nın Dünya Kupası kuralı şu şekilde: "Mevcut Dünya Kupası tasarımı 1974 yılına uzanıyor. Dünyanın en tanınmış spor sembollerinden biri ve paha biçilmez bir simge olarak, orijinal FIFA Dünya Kupası yalnızca galipler, eski galipler ve devlet başkanları tarafından dokunulup tutulabilir."

Nusret Gökçe, FIFA'nın kurallarına göre Dünya Kupası'na dokunarak FIFA kurallarını çiğnedi.