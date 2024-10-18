Nuri Şahin gözünü Beşiktaşlı oyuncuya dikti: Tüm maçlarını izleyen özel bir ekip var

Borussia Dortmund'un patronu, hedefindeki tek isim için Beşiktaş'ın maçlarına izleme komitesi görevlendirdi.

Nuri Şahin, Beşiktaş'tan oyuncu istiyor

Tüm maçlarını izleyen özel bir ekip var

Gözünü bir kişiye dikti

NE OLDU? Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta bazı futbolcuların performansında dikkat çeken yükselme oldu. Bu isimlerin başında ise Gedson Fernandes geliyor. Portekizli yalnız Süper Lig'dekilerin değil, Nuri Şahin'in de dikkatini çekti.

BÜYÜK RESİM: Portekizli futbolcunun yukarı çektiği performansı, Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'i de etkiledi. Fanatik'te yer alan habere göre Nuri Şahin, Gedson Fernandes'i yakından takip ediyor. Alman ekibi, Portekizli futbolcu için bir izleme komitesi görevlendirdi.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Beşiktaş, Gedson Fernandes'in olası satışı durumunda bonservis ücretinin yarısını kasasına koyabilecek. Paranın diğer yarısı ise yapılan anlaşma gereği Benfica'ya gidecek.

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Gedson Fernandes bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 maçta forma giydi. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.