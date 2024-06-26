Nuri Şahin, Borussia Dortmund'dan 3 oyuncuyu gönderiyor

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund'da yolların ayrılacağı üç oyuncu belli oldu.

Dortmund ligde kötü bir sezonu geride bıraktı

Ligi 5. bitirdiler

Üç oyuncuyla yol ayrımında

NE OLDU? Bundesliga'da kötü bir sezonu geride bırakan Borussia Dortmund ligi beşinci sırada tamamlamıştı. Yeni sezona Nuri Şahin yönetiminde hazırlanan Alman ekibi takımdan göndereceği üç oyuncuyu belirledi.

BÜYÜK RESİM: Bild'in haberine göre, Youssoufa Moukoko ve Sebastian Haller'in takımdan ayrılmasına karar verildi. Bunun yanında Karim Adeyemi için 30 milyon euro veya üzerinde bir teklif gelmesi halinde kabul edilecek.

DAHA FAZLASI: Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e kaybetmiş ve kupa ellerinin arasından kaymıştı. Üç oyuncuyla yol ayrımına gidilirken Salih Özcan ve Niklas Süle'nin ise takımda kalmak istediği söyleniyor.