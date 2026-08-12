Türk basınında yer alan haberler, Suudi kulübü Hilal ile Trabzonspor yönetimi arasında Uruguaylı forvet Darwin Nunez transferi dosyasında sürdürülen ciddi görüşmeler sırasında Hilal'in uygulamaya çalıştığı planı ortaya koydu.

Nunez, Liverpool'dan ayrıldıktan sonra 53 milyon euro karşılığında Hilal'e transfer olmuştu; ancak "El Azrak"ın geçtiğimiz ocak ayında Karim Benzema ile anlaşmasının ardından Hilal teknik direktörü Simone Inzaghi tarafından dışlanması nedeniyle piyasa değeri ciddi biçimde düştü.

Türk sitesi 61saat şunları yazdı: "Trabzonspor'un hedefindeki Darwin Nunez'e ilişkin Hilal'in planı ortaya çıktı. Suudi kulübü, Suudi Arabistan'da sert bir şekilde gerileyen Nunez'in değerini yükseltecek bir yol bulmaya çalışıyor."

Site, Nunez'in piyasa değerine dikkat çekti: "Yaklaşık 35 milyon eurodan yaklaşık 20 milyona geriledi, yani bir yıl içinde 15 milyon euroluk bir kayıp yaşadı ve böylece Suudi Arabistan Ligi'nde piyasa değeri en çok düşen oyuncu haline geldi; 10 milyon euro kaybeden Mateo Retegui ile değeri 8 milyon euro gerileyen Theo Hernandez'i geride bıraktı."

Site şöyle devam etti: "Oyuncunun değerindeki bu büyük düşüşü telafi etmek amacıyla Hilal, oyuncunun yüksek maaşının bir kısmının yükünü hafifletmek ve Nunez'i yeniden Avrupa pazarında pazarlamak için bir çözüm olarak onu yurt dışındaki bir kulübe kiralamak üzerine çalışıyor."

Ve ekledi: "Bu noktada Trabzonspor devreye girdi ve oyuncu için bir teklif sundu. Darwin Nunez Trabzonspor ile imzalarsa, Türkiye Süper Ligi'nde ve Avrupa kupalarında oynama fırsatı bulacak ve performansıyla birlikte değeri yeniden artacak. Bu durum, oyuncuyu ileride tamamen satmayı ya da kadrosunda tutmayı planlayan Hilal'e uğradığı bazı mali kayıpları geri kazanma imkânı tanıyacak. Taraftarları heyecanlandıran bu transferi, kulüp yönetiminin kısa süre içinde tamamlaması bekleniyor."

Türk basınında daha önce yer alan haberler, bir hafta önce Trabzonspor'a transfer olan Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın Nunez hakkında olumlu bir görüş bildirdiğini ve Liverpool'da birlikte olduktan sonra onunla yeniden bir araya gelmeyi memnuniyetle karşıladığını doğrulamıştı.

Trabzonspor haberlerinde uzman gazeteci Hasan Tuncel'e göre, Türk kulübü, Suudi kulübünden yıllık yaklaşık 20 milyon euro kazanan Nunez'in hizmetlerini almak için Hilal'e yıllık 8 milyon euro değerinde bir teklif sundu.

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