Uruguaylı Darwin Nunez, Hilal ile yaşadığı zorlu dönem hakkında konuşarak içini döktü. Cumartesi akşamı Roshn Ligi'nin dördüncü haftası kapsamında Diriyah forması ile Ettifaq filelerine iki gol bırakarak yeniden parladı ve bu gece, düzenli olarak sahaya çıkmaktan uzak kaldığı uzun aylardan sonra golcü için özel bir değer taşıdı.

Nunez, 2025 yaz transfer döneminde Hilal'e katılmış ve takımın en dikkat çekici hücum silahlarından biri olacağına dair büyük beklentiler oluşmuştu. Ancak kadroda kendine yer bulamadı, süreleri giderek azaldı, temel hesapların dışında kaldı ve "Lider"e gelişinden yalnızca yaklaşık 6 ay sonra kenara itilerek Asya listesine kaydırıldı.

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Yeni sezonun başlamasıyla birlikte Nunez, İtalyan Simone Inzaghi'nin hesaplarından daha da çıktı ve sonunda futbol yolculuğunu yeniden kazanmak ve gerçek bir oynama fırsatı elde etmek için Hilal'den kiralık olarak Diriyah'a gitti. Bu süreç, iki muhteşem gol attığı Ettifaq karşılaşmasıyla fiilen başladı.

Maçın ardından Nunez, Suudi "Semanya" ağına konuşarak geçtiğimiz aylarda yaşadığı sıkıntının boyutunu ortaya koydu ve futbola dönüşünün iki gol atmaktan daha önemli olduğunu vurguladı; çünkü bu dönüş, uzun süredir özlemini duyduğu hissi yeniden yaşama fırsatı verdi.

Uruguaylı golcü şunları söyledi: "Öncelikle futbola geri döndüğüm için çok mutluyum. Hilal'de geçen son altı ay benim ve ailem için çok zordu, çünkü maçlara çıkamadım."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Açıkçası, benim yaşadığım deneyimi kimsenin yaşamasını istemem, çünkü sonuçta hepimiz oyuncular olarak rekabet etmek, oynamak ve yaptığımız işten keyif almak isteriz." Bu sözler, sahaya çıkmaktan uzak kalması nedeniyle yaşadığı psikolojik ve teknik zorluklara açık bir işaretti.

Nunez'in sözleri, krizin yalnızca maçlara çıkmakla ilgili olmadığını, aynı zamanda ailesine ve saha dışındaki hayatına da uzandığını ortaya koyuyor; büyük bir isim ve muazzam beklentilerle Hilal'e transfer olmasına rağmen kendisini uzun bir süre rekabetten uzak buldu.

Ancak Uruguaylı golcü, bu zorlu dönemi atlattığını, artık bugüne odaklanmaya çalıştığını ve geçmiş dönemi kariyerinin sonu olarak değil, içinden çıkmayı başardığı acı verici bir deneyim olarak gördüğünü vurguladı.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdi o zorlu dönemi atlattım. Ailem yanımda durdukları ve o zorlu dönemde düşmeme izin vermedikleri için onlara teşekkür ediyorum. Ama ben her zaman şunu söylerim: Fırtınadan sonra güneş doğar."