Nottingham Forest-Chelsea Premier Lig maçına bakış

Premier Lig - Hafta 12 27 Kas 2026 - 15:00 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest, iki takımın da kazanmayı çok istediği Premier Lig maçında cuma gecesi Chelsea'yi City Ground'da ağırlayacak. Karşılaşma 27 Kasım'da EST ile 16.00, GMT ile 20.00'de başlayacak.

Nottingham Forest, yeni yönetimi altında hâlâ ritim arıyor

Forest, Bournemouth deplasmanında aldığı 2-0'lık yenilginin ardından sahaya çıkacak. Bu, takımın ligdeki son üç maçında yaşadığı ikinci mağlubiyetti. 17. sıradaki Forest, yeni teknik direktörü Oliver Glasner yönetiminde hâlâ daha istikrarlı sonuçlar arıyor. Sunderland'ın ve düşme hattının yalnızca averajla üzerinde bulunan Forest, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 11 maçın sadece ikisini kazandı. Ancak son iç saha galibiyeti, Manchester City karşısında alınan etkileyici 3-1'lik sonuçtu. Glasner, ligdeki son beş maçın üçünde gol bulamayan hücum hattının istikrarsızlığını gidermek isteyecek. Gözler, altyapısından yetiştiği City'ye karşı iki gol atan ve şimdi eski kulübü Chelsea ile karşılaşacak olan Liam Delap'ta olacak.

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Chelsea baskı altında

Yeni teknik direktörü Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea'nin de çözmesi gereken sorunlar var. Cumartesi günü Leeds United karşısında Emanuel Emegha'nın golüyle öne geçmesine rağmen evinde 4-1 yenildi. Bu, Chelsea'nin ligdeki son dört maçında aldığı üçüncü mağlubiyetti. Takım, 11 lig maçında 20 gol yedi. Stamford Bridge'de maç sonunda taraftarlar takımı ıslıkladı; Alonso'nun stoper ikilisi de yoğun eleştirilerin hedefi oldu. Chelsea, lider Arsenal'ın 12 puan gerisinde sekizinci sırada. Beş galibiyet, bir beraberlik ve beş mağlubiyetlik bilançosu, sezona yaptığı istikrarsız başlangıcı özetliyor.

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Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Forest, ligdeki son dört iç saha maçının üçünde gol atamadı ve son sekiz maçında kalesini gole kapatamadı.

Forest'ın oyun kurucusu Morgan Gibbs-White, yarattığı dokuz net gol fırsatıyla Premier Lig'de ikinci sırada.

Chelsea, deplasmanda oynadığı son dört Premier Lig maçının yalnızca birini kazandı ve bu süreçte üç gol attı.

Chelsea'de Reece James, Maxence Lacroix ve Joao Pedro forma giyemeyecek. Sırtındaki sorun nedeniyle Moises Caicedo'nun durumu belirsiz.

İki takım arasında oynanan son altı Premier Lig maçının beşini deplasman takımı kazandı.

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Muhtemel ilk 11'ler

Forest (3421): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Munoz, McAtee, Yates, Williams; Ndoye, Gibbs-White; Delap.

Chelsea (4231): Martinez; Acheampong, Fofana, Colwill, Chavarria; Lavia, Henderson; Estevao, Palmer, Rogers; Emegha.

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