NOS, Pierre van Hooijdonk’un sansasyonel açıklamalarına net bir dille yanıt verdi

NOS, Pierre van Hooijdonk’un bazı açıklamalarına kamuoyu önünde yanıt verdi. Analist, Sarina Wiegman’ı kesinlikle uygun bir milli takım teknik direktörü olarak görmediğini söyledi. Bu sözler epey bir tartışma yarattı.

“O, erkek futbol dünyasının en üst seviyesinde hiçbir deneyime sahip değil. Wiegman söz konusu olduğunda herkesin her türlü çaba sarf ettiğini duyuyorum: ‘Bir kadın milli takım teknik direktörü olabilir mi?’” dedi eski forvet, NOS’ta. “Benim için böyle bir çaba yok. Benim için cevap hayır.”

“Günümüzde farklı kökenlere sahip pek çok gençle karşı karşıyayız. Bunların arasında, kadınların erkeklerle aynı düzeyde olmadığı bir kültürden gelen çok sayıda oyuncu var,” diye ekledi.

Van Hooijdonk’un sözleri üzerine büyük bir tartışma patlak verdi. Ancak NOS, eski milli futbolcuyu tam olarak destekliyor. Devlet yayıncısı, NU.nl’ye yaptığı açıklamada, “farklı görüşlerin duyulmasının iyi bir şey” olduğunu belirtti.

“Pierre, yorumcu olarak masada oturuyor ve bu bağlamda kendi görüşünü dile getiriyor. Futbol camiasında geniş bir destek gördüğünü düşündüğü bir görüşe ilişkin kendi bakış açısını paylaştı,” diye belirtildi NOS’un açıklamasında.

KNVB, hayal kırıklığı yaratan bir Dünya Kupası'nın ardından yeni bir milli takım teknik direktörü aramak zorunda. Final turnuvası boyunca Oranje'yi yöneten Ronald Koeman, Hollanda milli takımından ayrılacağını açıkladı.

Koridorlarda çeşitli isimler dolaşıyordu. Arne Slot, Erik ten Hag, Peter Bosz ve Michael Reiziger gibi isimler sıkça anılıyordu. Federasyon, henüz adaylardan herhangi biriyle somut bir temasa geçmedi.