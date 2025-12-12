Norveçlilerin Fenerbahçe şaşkınlığı: Brann - Fenerbahçe maçı sonrası çıldırdılar! ‘Korku gecesi, fiyasko’

UEFA Avrupa Ligi’nin 6. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Norveç ekibi Brann’la karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertli temsilcimiz, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca (3) golleriyle müsabakadan 4-0’lık üstünlükle ayrılıldı.

Norveç basını, Brann-Fenerbahçe maçının ardından büyük bir şoka uğrarken önemli ifadeler kullanıldı.

İşte Norveç basınında öne çıkan yorumlar:

VG: "Tam bir aşağılanma!"

Fenerbahçe, Bergen'e birçok önemli oyuncusundan sakatlıklarla geldi, ancak bu durum engebeli zeminde Türk takımını etkilememiş gibi görünüyordu.

TV2: "Korku gecesi!"

Brann, Fenerbahçe karşısında evinde kâbus gibi bir başlangıç yaptı ve ardından acımasız bir fiyasko yaşadı.

NRK: "Acımasız kırmızı kart ve gençlerin hatası!"

Brann, Türk takımı Fenerbahçe karşısında zor anlar yaşadı. 20. dakikada yaşanan bir olay, Bergen takımının işini zorlaştırdı.