Norveç teknik direktörü, İngiltere maçındaki hakem hatası hakkında: İnanılmaz!

Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Stali Solbakken, İngiltere’nin galibiyetiyle sonuçlanan 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında Jude Bellingham’ın attığı ilk gol konusunda geniş çaplı bir tartışma başlattı (uzatmaların ardından 2-1) ile sona eren 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında Jud Bellingham'ın açılış golüyle ilgili geniş çaplı bir tartışma başlattı. Solbakken, oyunun başlangıcında topun stadyumun üst kameralarının kablosuna çarptığını belirterek, bu olayı "mantıksız" olarak nitelendirdi.

Takımının turnuvadan elenmesinin ardından basına yaptığı açıklamada Solbakken, “Çok yüksek bir seviyede oynadık, ancak şansımız yaver gitmedi. Hayat böyle, şimdi biraz dinlenmeye ihtiyacımız var. Birçok tartışmalı durum yaşadık; belki de Dünya Kupası’nda da bunlardan çok gördük, bu tür şeyler olur. Sadece İngiltere’ye başarılar diliyoruz.”

İnanılmaz bir olay

Ancak Norveçli teknik direktör, tartışmalı olaydan duyduğu büyük hoşnutsuzluğu gizlemedi ve sert bir tonla şunları söyledi: “Ancak böyle bir şeyin olması inanılmaz. Hakemlerin bunu gözden kaçırmış olması mantıksız. Eğer topu gerçekten durduran kabloysa, hakem oyunu taç atışıyla devam ettirmeliydi,” diyerek, golün uluslararası kurallara göre iptal edilmesi gerektiğine açıkça işaret etti.

Tartışmalı olay, ilk yarının bitiminden önce Bellingham’ın attığı golle ilgili. Norveçliler, oyunun başlangıcında uzaklaştırılan topun “Örümcek” adlı hava kamera sisteminin kablosuna çarptığını ve bunun topun yönünü değiştirerek İngiltere’ye bir hücum fırsatı yarattığını ve bu fırsatın da beraberlik golüyle sonuçlandığını iddia ediyor.

Bu durum, turnuvada kullanılan teknik cihazların ne kadar doğru çalıştığı ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin olayı yeterince incelemiş olup olmadığı konusunda soru işaretleri yaratıyor; özellikle de uluslararası kurallar, topun sahada asılı duran herhangi bir dış nesneye çarpması durumunda oyunun taç atışıyla yeniden başlatılmasını öngörüyor.