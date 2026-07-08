Norveç Teknik Direktörü: İngiltere maçı öncesinde sağlık sorunlarımız var

Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Ståle Solbakken, Cumartesi akşamı/Pazar sabahı oynanacak Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile karşılaşmadan önce, bazı oyuncularının sağlık sorunları yaşadığını belirtti ve bir ay süren yoğun seyahat, antrenman ve maçların takım üzerinde olumsuz bir etki yarattığını vurguladı.

Solbakken, forvet Jürgen Strand Larsen’in şu anda sağlık sorunları yaşayan en önemli oyunculardan biri olduğunu açıkladı.

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Solbakken gazetecilere şunları söyledi: “Aslında sadece Jürgen ateşlendi, ancak oyuncular arasında ara sıra öksürük vakaları da görüldü. Klima, uçak yolculukları, soyunma odaları… Her şey var. (Norveç kafilesinde) 50 kişi var, bu yüzden bir sorun çıkmaması garip olurdu.”

Markus Holmgren Pedersen, Norveç’in 16 turunda Brezilya’yı 2-1 mağlup ettiği maçta hastalık nedeniyle forma giyememişti; ancak Solbakken, Dünya Kupası’na katılmanın getirdiği baskının da 25 yaşındaki oyuncuyu etkilemede rol oynamış olabileceğini düşünüyor.

Teknik direktör, “Reuters” ajansının aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: “Doktor olmasam da, bunun nedeninin oyuncunun genç olması olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası’na geldiğinde ‘Julian (Rairson)’ın yedeği olacağım’ diye düşündü, iki maçta forma giydi ve harika bir performans sergiledi. Çok fazla motivasyon aldı, zihni düşüncelerle doluydu… Ve sonra biraz çöktü.”