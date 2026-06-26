Norveç milli takım teknik direktörü, dikkat çeken bir seçimle havlu atıyor gibi görünüyor

L’Équipe ve çeşitli Norveçli kaynakların bildirdiğine göre, Norveç milli takım teknik direktörü Stale Solbakken, Fransa ile oynanacak son grup maçı öncesinde kadrosunu tamamen değiştirecek. Erling Haaland da dahil olmak üzere bazı oyuncular maça yedek kulübesinde başlayacak.

Cuma akşamı saat 21:00’de Fransa ile Norveç arasındaki karşılaşma oynanacak. Son grup maçında, iki Avrupa ülkesi, Grup I’i kimin birinci olarak tamamlayacağını belirlemek için karşı karşıya gelecek.

Norveç, ilk iki grup maçını sırasıyla Irak’a karşı (4-1) ve Senegal’e karşı (3-2) kazanmayı başarmış olsa da, Fransa karşısında işler çok daha zor olacak. Milli takım teknik direktörü şimdiden pes etmiş gibi görünüyor.

Fransız basınına göre, Senegal maçına kıyasla kadroda tam on farklı isim yer alacak. Hatta Haaland bile yedek kulübesinde yer alacak.

Haaland'ın yerini eski FC Groningen forveti Jørgen Strand Larsen alacak. Andreas Schjelderup ve Oscar Bobb ise forvet hattını tamamlayacak.

Fransa karşısında üst üste üçüncü kez ilk 11'de yer alacak tek bir isim var: eski Feyenoord oyuncusu Fredrik Aursnes. Benfica'nın orta saha oyuncusu, Solbakken için vazgeçilmez bir isim.

Grup I’in galibi bir sonraki turda İsveç ile karşılaşacak; grubun ikincisi ise Fildişi Sahili ile mücadele edecek.