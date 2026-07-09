Norveç maçı öncesinde Üç Aslanlar’a ağır bir darbe

İngiliz savunma oyuncusu Jarell Quansah, Dünya Kupası çeyrek finalinde ülkesinin Meksika’yı 3-2 mağlup ettiği maçta gördüğü kırmızı kartın ardından iki maçlık ceza aldı.

Teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımı, önümüzdeki Pazar günü Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

The Athletic sitesi, FIFA'nın yaptığı açıklamayı yayınladı. Açıklamada, Kwansa'nın sadece Norveç maçında değil, İngiltere milli takımı yarı finale yükselirse o maçta da forma giyemeyeceği belirtildi.

FIFA açıklamasında, “Uluslararası Futbol Federasyonu Disiplin Yönetmeliği’nin 69. maddesi uyarınca, bu ceza İngiltere milli takımının 2026 Dünya Kupası’ndaki bir sonraki maçında veya maçlarında uygulanacaktır” denildi.

2026 Dünya Kupası yönetmeliklerinde, milli takımların kırmızı kartlara itiraz etmesine izin veren herhangi bir mekanizma bulunmamaktadır; ancak İngiltere Futbol Federasyonu (FA), ceza ile ilgili mevcut seçenekleri değerlendiriyordu. Ayrıca FA, bu cezanın FIFA’ya bağlı Bağımsız Disiplin Komitesi tarafından verildiği için iki maçlık men cezasına itiraz etme hakkına sahip değildir.

Sürecin gidişatına ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, The Athletic sitesine, İngiltere Futbol Federasyonu’nun konuyla ilgili tartışmalara aktif olarak katıldığını ve video yardım sisteminin (VAR) protokolünün doğru şekilde uygulanmadığına inandığını vurguladığını açıkladı.

Kaynaklar, İngiltere Futbol Federasyonu’nun, video tekrarına başvurmadan önce hakeme sabit bir görüntünün gösterilmesini cezayı hafifletici bir unsur olarak değerlendirmeye çalıştığını da ekledi; zira oyun kuralları, görüntülerin önce normal hızda gösterilmesini gerektirirken, sabit görüntüler yalnızca temas noktasını belirlemek için kullanılır.

Buna rağmen, İngiltere Futbol Federasyonu, FIFA’nın genel disiplin yönetmeliğine göre sonuçta iki maçlık bir ceza verilmesini bekliyordu.