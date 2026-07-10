Norveç maçı öncesinde... Dünya Kupası'nda İngiltere kampını sarsan tuhaf bir olay

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Perşembe günü Kansas City’deki “Üç Aslan” milli takımının basın merkezinde meydana gelen olayı inceleyeceğini duyurdu. Olay, bir adamın elinde demir bir aletle mekana zorla girmesinin ardından yerel yetkililerin olay yerine çağrılmasıyla sonuçlanmıştı.

Teknik direktör Thomas Tuchel'in takımının, önümüzdeki Cumartesi günü Norveç milli takımıyla oynayacağı Dünya Kupası çeyrek final maçı için hazırlıkları sürerken, maçın arifesinde Orta Batı bölgesinden Florida eyaletinin Miami kentine seyahat edecekler.

"ESPN" ağına göre, İngiltere milli takımı Perşembe günü öğleden sonra, bir toplum merkezinde kurulan basın merkezinden yaklaşık yarım mil uzaklıktaki "Swab Soccer Village" köyünde antrenman yaptı.

Bu antrenman seansı nedeniyle, İngiltere milli takımının oyuncuları veya teknik ekibinden hiç kimse olay yerinde bulunmuyordu; bu sırada, elinde demir bir alet tutan ve tedirgin görünen bir adam basın merkezine girdi.

Bu kişi salondan çıkarılmış ve yerel polis tarafından gözaltına alınmış; İngiltere Futbol Federasyonu ise olayın ayrıntılarını incelemeye hazırlanıyor.

İngiltere milli takımı, Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin veya İsviçre ile oynayacağı maç öncesinde, önümüzdeki hafta Kansas City’deki tesislerine dönmeyi umuyor.

İngiltere Milli Takımı, bu yılki Dünya Kupası'nda şu ana kadar 7 gol atan Manchester City forveti Erling Haaland'ın liderliğindeki Norveç Milli Takımı ile karşılaşacak.

İngiltere milli takımının kaptanı Harry Kane, bu turnuvada 6 gol attı. “Üç Aslanlar” ise Kuzey Amerika’da oynadıkları 5 maçta yenilgisiz kalmayı sürdürüyor.