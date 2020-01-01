Norveç - İsrail maçı iptal edildi

Norveç ile İsrail arasında bugün oynanması planlanan hazırlık maçı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi.

Norveç Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, İsrail Milli Takımı'nda dün pozitif vakaya rastlanılmasının ardından sağlık direktörlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda maçın iptal edilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, testi pozitif çıkan futbolcunun izole edilmeden önce takım arkadaşlarıyla vakit geçirdiği ve maçın oynanması halinde bu durumun iki ülkenin futbolcuları ve teknik heyeti için risk oluşturacağı belirtildi.