Norveç - İspanya: Saat kaçta, hangi kanalda, İddaa oranları

EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nda Norveç ile İspanya kozlarını paylaşacak.

EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nda Norveç, İspanya'yı konuk ediyor.

İspanya, 6 maçta 18 puanla grupta en yakın takipçisi İsveç'in 7 puan önünde lider. Boğalar, bu karşılaşmada en az 1 puan alması turnuvaya katılmayı garantileyecek.

Noveç ise topladığı 9 puanla 4. sırada yer alıyor ve 2. sıra için verdiği yarışta 11 puanlı komşusundan kopmak istemiyor.

Norveç - İspanya maçı saat kaçta?

Norveç - İspanya karşılaşması 12 Ekim Cumartesi saat 21:45'te başlayacak.

Norveç - İspanya maçı hangi kanalda?

Norveç'in İspanya'yı ağırlayacağı mücadele S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverlerin S Sport 2 üyeliği bulunması gerekmektedir.

Norveç - İspanya maçının iddaa oranları

İddaa, İspanya galibiyetine 1.50 oran veriyor.

Haberin devamı aşağıda

Norveç'in kazanması için verilen oran ise 4.25.

Beraberlik oranı 3.25 olarak belirlenmiş.

*İddaa bu oranları değiştirebilir.