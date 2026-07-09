Norveç, İngiltere maçı öncesinde virüsle ilgili söylentileri alay konusu yapıyor

Norveç milli takımının doktoru, önümüzdeki Pazar sabahı İngiltere ile oynanacak 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesinde takımın bağırsak virüsüyle mücadele ettiği yönündeki haberleri alaycı bir şekilde yalınlaştırdı.

Norveç milli takımı, son 16 turunda Brezilya'yı 2-1 yenerek Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi.

İngiltere maçı öncesinde konuşan Norveç milli takım teknik direktörü Stål Solbakken, Dünya Kupası süresince yapılan yoğun seyahatler nedeniyle takımının sağlığı konusunda endişelerini dile getirdi.

Solbakken, “Sadece Jürgen (Strand Larsen) ateşlendi, ama ondan sonra da her yerde dağınık şekilde öksürük ve boğuk nefes alma vakaları görüldü” dedi.

Ve ekledi: “Klima var, uçak yolculukları var, soyunma odaları var, hepsi var. (Seyahat eden Norveç kafilesinde) 50 kişi var, bu yüzden bir şeyin ortaya çıkmaması garip olurdu.”

Bununla birlikte, Norveç milli takımının doktoru Ola Sand, takımda virüs olduğu yönündeki haberlerin abartılı olduğunu ısrarla vurguluyor.

Sand, Norveç’in “Nettavisningen” gazetesine, “Tüm oyuncular şu anda sağlıklı” dedi.

İngiliz “Metro” gazetesinin aktardığına göre Sand, “Yaklaşık altı hafta boyunca birbirimize bu kadar yakın olduğumuz düşünülürse, ortalıkta büyük bir kargaşa yaşanmadı” diye ekledi.

Sand'a, Norveç milli takım oyuncuları arasında bir "virüs" yayıldığına dair İngiliz medyasında yer alan manşetler sorulduğunda, "Buna inanmaları harika. Durumu kontrol altında tutuyoruz" diye yanıt verdi.

İngiltere ile Norveç arasındaki maçın galibi, Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile İsviçre arasındaki karşılaşmanın galibiyle karşılaşacak.



