Nordsjaelland'in Türk analizcisi, Fenerbahçe'yi yıktı: Analizi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'a karşı aldığı 6-1'lik mağlubiyetin mimarının Türk analizci Gürkan Araç olduğu söyleniyor.

Fenerbahçe tarihinin en farklı mağlubiyetlerinden birini yaşadı

Nordsjaelland'ın zaferinde Türk bir analizci pay sahibi

Gürkan Araç, Fenerbahçe'yi nasıl analiz ettiklerini anlattı

NE OLDU? Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda aldığı 6-1'lik ağır yenilginin mimarı, Nordsjaelland'ın Türk analizcisi Gürkan Araç. Danimarka doğumlu olan Araç, İT uzmanı ve Fenerbahçe'nin oynadığı maçları büyük bir titizlikle analiz edip Nordsjaellandlı futbolcular ile teknik heyete detaylı olarak anlattı.

NE SÖYLENDİ? Gürkan Araç analizini şu sözlerle anlattı: "Fenerbahçe'nin rakibini cezalandırabileceği üç unsur var. İlki birinci sınıf hücumları, ikincisi hızlı fiziksel savunmaları, üçüncüsü oyunu yaratabilen ortadaki üçlü. Bunları önlemek için ekstra bir forvet ve defans oyuncusu oynattık. Ekstra forvetle sakatlıklar yüzünden kurdukları alternatif savunmalarında büyük sorunlara neden olabileceğimizi biliyorduk. Forvetlerinin pozisyon değiştirmelerini de ekstra defans oyuncusuyla engelledik"

BÜYÜK RESİM: Zaferde büyük pay sahibi olan Gürkan Araç'ın maç bitiminde soyunma odasında omuzlara alınıp dakikalarca alkışlandığı söyleniyor.

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DAHA FAZLASI: Fenerbahçe, 1992'deki 7-1'lik Sigma Olomouc yenilgisinin ardından Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini yaşadı.