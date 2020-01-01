Nordin Amrabat, Real Madrid galibiyetini unutamıyor
2018 yılından bu yana Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'da forma giyen Nordin Amrabat, kariyerine dair açıklamalarda bulundu.
Sport360'a değerlendirmelerde bulunan 32 yaşındaki futbolcu, Faslı oyuncuların Suudi Arabistan'a kolay uyum sağladıklarını söylerken şu ifadeleri kullandı:
"Bence Suudi Arabistan Profesyonel Ligi, Asya'nın en iyilerinden. Çünkü burada insanlar futbolu çok seviyor ve stadyumları dolduruyor. Ayrıca takımlar şu anda yedi yabancı futbolcuyu kadrolarında bulundurabiliyor."
Bu sezon takımıyla çıktığı 18 maçta iki gol atan yıldız futbolcu, kariyerinde en unutamadığı anla ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi:
"2013 yılında Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Real Madrid'e karşı aldığımız 3-2'lik galibiyet, kariyerimdeki en büyük zaferdi."
2012-13 sezonunda Şampiyonlar Ligi H Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan sarı kırmızılı ekip, son 16'da Schalke 04'ü saf dışı bırakmayı başarmıştı. Çeyrek finalde İspanyol devi Real Madrid ile eşleşen ve Santiago Bernabeu'da oynanan ilk maçı 3-0 kaybeden Galatasaray rövanş maçının ilk bölümlerinde ise 1-0 yenik düşmüştü. Arka arkaya bulduğu 3 golle tur için ümitlenen sarı kırmızılı ekipte oyuna ikinci yarı giren Nordin Amrabat, Drogba'nın attığı şık golde asisti yapan isim olmuştu.
Türkiye'de ilk olarak Kayserispor forması giyen Hollanda doğumlu Faslı oyuncu, 2012 yazında 8 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuştu.