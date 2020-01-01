Nordin Amrabat, Real Madrid galibiyetini unutamıyor

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Amrabat, 2013 yılında Real Madrid'e karşı aldıkları galibiyeti kariyerinin en iyi anlarından biri olduğunu söyledi.

2018 yılından bu yana takımlarından Al Nassr'da forma giyen Nordin Amrabat, kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Sport360'a değerlendirmelerde bulunan 32 yaşındaki futbolcu, Faslı oyuncuların Suudi Arabistan'a kolay uyum sağladıklarını söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Bence Suudi Arabistan Profesyonel Ligi, Asya'nın en iyilerinden. Çünkü burada insanlar futbolu çok seviyor ve stadyumları dolduruyor. Ayrıca takımlar şu anda yedi yabancı futbolcuyu kadrolarında bulundurabiliyor."

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Bu sezon takımıyla çıktığı 18 maçta iki gol atan yıldız futbolcu, kariyerinde en unutamadığı anla ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi:

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"2013 yılında Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında 'e karşı aldığımız 3-2'lik galibiyet, kariyerimdeki en büyük zaferdi."

2012-13 sezonunda Şampiyonlar Ligi H Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan sarı kırmızılı ekip, son 16'da 04'ü saf dışı bırakmayı başarmıştı. Çeyrek finalde İspanyol devi Real Madrid ile eşleşen ve Santiago Bernabeu'da oynanan ilk maçı 3-0 kaybeden rövanş maçının ilk bölümlerinde ise 1-0 yenik düşmüştü. Arka arkaya bulduğu 3 golle tur için ümitlenen sarı kırmızılı ekipte oyuna ikinci yarı giren Nordin Amrabat, Drogba'nın attığı şık golde asisti yapan isim olmuştu.

'de ilk olarak forması giyen doğumlu Faslı oyuncu, 2012 yazında 8 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuştu.