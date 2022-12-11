Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda adını yarı finale yazdıran Fas'ta gösterdiği performansla turnuvanın en iyi oyuncularından biri olan Sofyan Amrabat'ın bir dönem Galatasaray ve Kayserispor formaları da giyen ağabeyi Nordin Amrabat, kardeşinin Liverpool ve Tottenham'ın gösterdiği ilgiye rağmen PSG'ye transfer olması gerektiğini söyledi.

"Dünya Kupası kesinlikle Şampiyonlar Ligi kadar ve hatta belki daha da büyük bir arena.

Sofyan bu sahnede iyi oynadığı için ilgi odağı olması normal. Bana göre PSG'ye gerçekten de çok yakışırdı. Onun ve Marco Verratti'nin birlikte oynadığı bir orta saha hayali harika olurdu.

Nasser Al-Khelaifi bu satırları okuyorsa bunun için hemen harekete geçmeli"