Nobre, Moussa Sow ile sözleşme imzaladı: Alper Potuk ve Dirar'ın yeni hocası oldu

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mert Nobre, Fenerbahçe'nin eski yıldızlarıyla Gostivar'da buluştu.

Mert Nobre futbolculuk yıllarında Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giymişti

Teknik direktörlükte yeni adresi belli oldu

Makedon ekibinde eski takım arkadaşlarıyla çalışacak

NE OLDU? Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş forması giyen ve kariyerine teknik direktör olarak devam eden Mert Nobre'nin yeni rotası Makedonya oldu. Akhisarspor'da yardımcı antrenörlük kariyerine başlayan Nobre, Hatayspor'da da aynı görevi üstlenmişti.

Mert Nobre ilk teknik direktörlük deneyimini ise Gençlerbirliği'nde yaşadı. Daha sonra Altay'da yardımcı antrenörlük ardından teknik direktörlük yapan Mert Nobre, son olarak Çorum FK'yı çalıştırmıştı.

BÜYÜK RESİM: Mert Nobre'nin yeni adresi ise sportif direktörlüğünü Fenerbahçeli eski futbolcu Moussa Sow'un yaptığı Makedonya ekibi Gostivar oldu. Gostivar'da Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Alper Potuk, Nabil Dirar ve Erten Ersu forma giyiyor.

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NE SÖYLENDİ? Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta forma giyen, Gençlerbirliği, Altay, Çorum FK gibi önemli Türk takımlarını çalıştıran Türk vatandaşlığı da bulunan Brezilyalı uyruklu Mert Nobre, kulübümüzün yeni teknik direktörü oldu. Kendisine 2024/2025 sezonunun geri kalanında yeni görevinde başarılar diliyoruz."