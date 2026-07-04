Noah Fernandez, PSV’nin ilk hazırlık maçında göz doldurdu

PSV, 2026/27 sezonuna Royal Antwerp FC ile 1-1 berabere kalarak başladı. Şampiyon takım, Noah Fernandez’in muhteşem bir birebir hareketiyle öne geçti, ancak ikinci yarıda Belçikalıların attığı güzel bir golle bu avantajı kaybetti.

Teknik direktör Peter Bosz, De Herdgang'da büyük ölçüde değiştirilmiş bir kadroyu sahaya sürdü: birçok milli oyuncu, Dünya Kupası yükümlülükleri veya tatil nedeniyle hâlâ kadroda yer almıyordu. Ruben van Bommel ve Mauro Júnior da henüz forma giyemedi, Alassane Pléa ise uzun süren sakatlığın ardından maça yedek kulübesinde başladı.

PSV, maçın ilk dakikalarında topun hakimiyetini elinde tuttu, ancak bu üstünlüğü başlangıçta gol fırsatlarına dönüştürmekte zorlandı. Couhaib Driouech iki şutla ilk tehlikeyi yarattı; Man ve Sildillia arasındaki paslaşmalar da umut verici görünse de sonuçsuz kaldı.

İlk yarının ortasında Noah Fernandez, muhteşem bir hareketle maçın kilidini açtı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, Antwerp savunmasının içinden slalom yaparak topu köşeye soğukkanlılıkla gönderdi: 1-0. Bu gol, PSV’nin savunmada neredeyse hiçbir fırsat vermediği ve önde olarak devreye girdiği, genel olarak pek heyecan verici olmayan ilk yarının en önemli anı oldu.

İkinci yarıya PSV tamamen yenilenmiş bir kadroyla çıktı. Pléa, geçirdiği ağır sakatlığın ardından sahalara geri dönerken, Joey Veerman ise Eindhoven ekibinin pozisyon oyununa hemen daha fazla sakinlik ve kontrol kattı.

PSV, ikinci yarıda da inisiyatifi elinde tuttu, ancak uzun süre net gol fırsatları yakalayamadı. Veerman’ın hızlı bir serbest vuruşunun ardından Koller tehlikeli bir pozisyon yakaladı ve Pléa, orta sahada sergilediği güzel bir hareketle hemen formda olduğunu gösterdi, ancak son pası sonuçsuz kaldı.

İkinci yarının ortalarında Antwerp, yine muhteşem bir golle skoru eşitledi. Aaron Ibrahim, havada seken topu tek vuruşta kontrol etti ve topu çapraz köşeye muhteşem bir şekilde gönderdi; böylece Belçika ekibi skoru 1-1’e getirdi. Ardından Koller ve Bouhamdi, PSV’yi yeniden öne geçirecek fırsatlar yakaladı, ancak Eindhoven ekibinin ikinci golü gelmedi.