Gazzetta dello Sport'un haberine göre, SC Freiburg'un kalecisi için artık yine de oldukça cazip iki transfer seçeneği bulunuyor. Buna göre Atubolu'nun Epic Sports'taki danışmanları, herkesçe tanınan ve sıra dışı Ali Barat önderliğinde, şu anda transfer görüşmeleri yapmak üzere SSC Napoli ve Juventus Torino ile temas kurmak için İtalya'ya gidiyor.





Breisgau cephesinden de Atubolu'nun transferini mümkün kılmak ve Freiburg'da bir sezonunu tribünde geçirmesini önlemek için bir kolaylık sağlandığı belirtildi. Buna göre Sport-Club, 24 yaşındaki kaleci için daha önce konuşulan 20 milyon euro yerine yalnızca 15 milyon euro talep ediyor.

Atubolu'nun da artık çok daha uzlaşmacı olduğu ifade edildi. Birkaç ay öncesine kadar sürekli Premier League'e transferi hedefleyen oyuncunun, artık Serie A'yı da kariyerini sürdüreceği lig olarak düşünebildiği kaydedildi. Bu durumun, Atubolu'nun transfer isteği konusunda sonunda öngörülebilir bir şekilde yanlış hesap yapmış olmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Atubolu'nun transfer ikilemi: Backhaus önünde ve neredeyse hiç talip yok

Çünkü Atubolu ayrılıkta ısrar ederken, SCF, Werder Bremen'den 12 milyon euro karşılığında Mio Backhaus'u transfer ederek halefini çoktan kadrosuna kattı. Ancak Premier League'de transfer piyasası, özellikle kaleciler açısından farklı ve öngörülebilir piyasa mekanizmaları nedeniyle hiç hareketlenmeyince, Atubolu bir ara aniden Freiburg'da tribüne çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Zira bir yandan Atubolu'nun sportif beklentilerini, diğer yandan Sport-Club'ın mali taleplerini karşılayabilecek hiçbir alıcı bulunamadı.

Şu ana kadar İngiltere'den yalnızca yeni yükselen Hull City ile Coventry City'nin Atubolu ve Freiburg'un kapısını çaldığı belirtiliyor. Önümüzdeki yıllarda Almanya Milli Takımı'nın yeni bir numarası olmak için kendini göstermek isteyen 24 yaşındaki kaleci için iki kulüp de görünüşe göre yeterince cazip değil.

SSC Napoli aslında yeni bir bir numarayı çoktan transfer etti

Atubolu, Juve'de kaleyi kimin koruyacağı konusunda muhtemelen Michele Di Gregorio ile bir mücadeleye girecek. Napoli ise aslında Vanja Milinkovic-Savic'i daha yaz döneminde yeni bir bir numara olarak transfer etti. 29 yaşındaki kaleci, geçen sezon FC Torino'dan kiralık olarak Azzurriler'de 15 milyon euro gibi devasa bir bedelle forma giymiş, ardından 6 milyon euro daha tutarındaki satın alma zorunluluğuyla bonservisi alınmıştı.