Noa Lang, Ronald de Boer’un sert eleştirilerine Instagram üzerinden yanıt verdi. Eski milli futbolcu, geçen hafta Napoli’nin 27 yaşındaki kanat oyuncusunun kişiliğiyle ilgili soru işaretleri dile getirmişti.

Lang’ın Ajax’a olası transferiyle ilgili yoğun iddialar gündemde. De Boer da geçen hafta Shelbourne’a karşı oynanan Konferans Ligi eleme maçının (3-1 galibiyet) ardından Ziggo Sport’ta buna ilişkin değerlendirmede bulundu. “Lang’a futbolcu olarak bayılıyorum ama kişilik olarak değil. Ajax’ın bunu yapmasının doğru olup olmadığını bilmiyorum.”

Lang ise şimdi bir yanıt verdi: "Biraz ilgi çekmek için isim üzerinden saçmalamak part 764886" diye yazdı golcü oyuncu, De Boer’un kendisi hakkında konuştuğu bir Ziggo Sport videosunun altına.

De Boer’a göre bu nedenle Ajax’ın Lang’ın olası transferini iyi düşünmesi gerekiyor. “Oyuncu olarak evet ama kişilik olarak onu grupta bulundurmanız gerekir mi, bilmiyorum” diyerek analizini sürdürdü eski orta saha oyuncusu.

De Boer ayrıca Lang’ın son dönemdeki kariyeri hakkında da soru işaretleri dile getirdi. “Lang bu kadar iyi olsaydı Napoli ve Galatasaray’da kalırdı. Demek ki bu çocukta bir sorun var.”

Lang’la bir kadro içinde iletişim kurma meselesinde de De Boer’un şüpheleri var. “Teknik direktör olarak onunla ilgili elinizde çoğu zaman biraz baş ağrıtacak bir dosya oluyor. Bunu herkesten duyuyorsunuz. Sık sık müzik yapmak gibi başka şeylerle de ilgileniyor” diyen De Boer, futbolcu olarak Lang hayranı olduğunu bir kez daha vurguladı.

Daha sonra De Boer sözlerini bir ölçüde yumuşattı ve bunun kişisel hissi olduğunu vurguladı. “Eğer gerçekten gelirse umarım beni haksız çıkarır. O zaman hatalı olduğumu kabul edecek ilk kişi ben olurum. Harika işler yapan yeterince oyuncuyu yerden yere vurduk, sonrasında hiçbir şey yapamayan yeterince oyuncuyu da göklere çıkardık. Herkes zaman zaman yanılabilir.”

Lang, Belçikalı oyuncunun gerçekten Paris Saint-Germain’e gitmesi halinde Ajax’ta Mika Godts’un yerini almak için en güçlü aday olarak görülüyor. Fabrizio Romano, pazartesi günü Amsterdam ekibinin şu ana kadar Lang için herhangi bir teklif yapmadığını bildirdi.







